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KOSGEB COP31 desteği başvuruları başladı: Yeşil dönüşüm programlarına 6,5 milyon TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KOSGEB COP31 desteği başvuruları başladı: Yeşil dönüşüm programlarına 6,5 milyon TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB’in COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Program kapsamında TEKMER işletici kuruluşları ile girişim ofisi bulunan Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak. Destekle temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve çevre alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin büyümesi, yatırım ve iş birliği fırsatlarına erişmesi ve uluslararası pazarlara açılması hedefleniyor.

KOSGEB, COP31 hazırlıkları kapsamında yeşil dönüşüm odaklı hızlandırma programları için yeni çağrı açtı. TEKMER işletici kuruluşları ile Bölge Dışı Kuluçka Merkezi sahibi TGB yönetici şirketlerinin başvurabileceği programda destek üst limiti 6,5 milyon TL. Başvurular 30 Ağustos 2026'ya kadar alınacak ve destek yüzde 100 geri ödemeli olacak.

KOSGEB, temiz enerji ve çevre odaklı girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını desteklemek amacıyla COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı'nı başlattı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, KOSGEB ve A Haber Foto Arşiv)KOSGEB, temiz enerji ve çevre odaklı girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını desteklemek amacıyla COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı'nı başlattı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, KOSGEB ve A Haber Foto Arşiv)

KOSGEB COP31 HIZLANDIRMA ÇAĞRISI AÇILDI

KOSGEB, Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında 2026-01 COP31 Hızlandırma Çağrısını ilan etti. Çağrı, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında teknoloji geliştiren işletmelerin uluslararası pazarlara hazırlanmasına yönelik hızlandırma programlarının oluşturulmasını amaçlıyor.

Program kapsamında teknolojik derinliğe, ölçeklenme kapasitesine ve ticarileşme potansiyeline sahip işletmelerin yatırımcılar, iş ortakları ve uluslararası pazarlarla buluşturulması hedefleniyor.

Program kapsamında TEKMER işletici kuruluşları ile girişim ofisi bulunan Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanacak.Program kapsamında TEKMER işletici kuruluşları ile girişim ofisi bulunan Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanacak.

BEŞ ALANDAKİ HIZLANDIRMA PROGRAMLARI DESTEKLENECEK

COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği kapsamında hazırlanacak programların belirlenen yeşil dönüşüm temalarından en az biriyle uyumlu olması gerekiyor. Destek kapsamına giren alanlar şöyle:

  • Temiz Enerji ve Enerji Depolama Teknolojileri
  • İklim Teknolojileri ve Karbon Yönetimi
  • Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği
  • Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi
  • ESG ve Sürdürülebilir Finans Teknolojileri

Hızlandırma programlarına dahil edilecek işletmelerin ürünlerinin de seçilen tematik alanla bağlantılı olması gerekiyor.

Destek; temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında hazırlanacak hızlandırma programlarını kapsıyor.Destek; temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında hazırlanacak hızlandırma programlarını kapsıyor.

DESTEĞE DOĞRUDAN GİRİŞİMLER BAŞVURAMAYACAK

Başvurular, TEKMER işletici kuruluşları ile Bölge Dışı Kuluçka Merkezi (GO) sahibi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri tarafından yapılabilecek.

Bu kuruluşların hazırlayacağı hızlandırma programlarına ise çağrının tematik koşullarına uygun teknoloji tabanlı işletmeler dahil edilecek. Böylece girişimler desteklenen programlar üzerinden uluslararası büyüme, yatırım ve iş birliği faaliyetlerine erişebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, destekle girişimlerin yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarına erişiminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, destekle girişimlerin yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarına erişiminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

BAKAN KACIR'DAN DESTEĞE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji odaklı girişimlerin küresel ölçekte büyümesini desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı'nın hedeflerini açıkladı. Kacır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı ile temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin, uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyoruz.

Program kapsamında, TEKMER işletici kuruluşları ile GO sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayarak, bünyelerindeki girişimlerin uluslararası büyümelerini sağlayacak, hızlandırma programlarının hayata geçirilmesini destekleyeceğiz. Bu destek sayesinde, girişimlerin yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarına erişimlerinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz."

Desteklenecek programların en az 15 işletmeyi kapsaması, 1 ila 4 ay sürmesi ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi en az 6 olan ürünlere yönelik olması gerekiyor.Desteklenecek programların en az 15 işletmeyi kapsaması, 1 ila 4 ay sürmesi ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi en az 6 olan ürünlere yönelik olması gerekiyor.

DESTEK YÜZDE 100 GERİ ÖDEMELİ OLACAK

COP31 çağrısı kapsamında hazırlanacak hızlandırma programları için destek üst limiti 6,5 milyon TL olarak uygulanacak.

Destek, yüzde 100 geri ödemeli olacak. Destek kapsamında personel, yazılım, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri karşılanabilecek.

Geri ödeme süreci, hızlandırma programının tamamlanmasına ilişkin Kurul karar tarihinden sonra başlayacak. İlk 36 ay geri ödeme alınmayacak. Bu sürenin ardından destek tutarı üçer aylık dönemlerde 4 eşit taksitle geri ödenecek.

Sağlanan destek için 36 ay geri ödeme alınmayacak, ardından ödeme üçer aylık dönemlerde 4 eşit taksitte gerçekleştirilecek.Sağlanan destek için 36 ay geri ödeme alınmayacak, ardından ödeme üçer aylık dönemlerde 4 eşit taksitte gerçekleştirilecek.

PROGRAMLAR EN AZ 15 İŞLETMEYİ KAPSAYACAK

KOSGEB, desteklenecek hızlandırma programları için süre, katılımcı sayısı ve teknoloji seviyesi açısından özel koşullar belirledi. Buna göre programların:

  • En az 15 işletmeyi kapsaması,
  • En az 1 ay, en fazla 4 ay sürmesi,
  • En az 15 günü yüz yüze olmak üzere hibrit veya tamamen yüz yüze gerçekleştirilmesi,
  • Teknoloji Hazırlık Seviyesi en az 6 olan ürünlere yönelik hazırlanması,
  • Antalya'da düzenlenecek COP31 etkinliğinde en az bir faaliyet içermesi gerekiyor.

Bu şartlar, desteğin erken aşamadaki fikirlerden ziyade ürünü belirli bir teknolojik olgunluğa ulaşmış ve uluslararası ölçekte büyüme potansiyeli taşıyan işletmelere yönelik programlarda kullanılmasını sağlıyor.

Başvurular 30 Ağustos 2026’ya kadar KOSGEB üzerinden yapılabilecek.Başvurular 30 Ağustos 2026’ya kadar KOSGEB üzerinden yapılabilecek.

GİRİŞİMLER İÇİN ULUSLARARASI PAZAR KAPISI HEDEFLENİYOR

Programdan yararlanacak girişimler açısından destek yalnızca finansman sağlanmasıyla sınırlı değil. Hızlandırma programları aracılığıyla işletmelerin uluslararası yatırımcılarla, potansiyel müşterilerle ve iş ortaklarıyla bağlantı kurması amaçlanıyor.

BAŞVURULAR 30 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı için başvurular 8 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Başvuru dönemi 30 Ağustos 2026'da sona erecek.

Başvurular KOSGEB üzerinden alınacak. Değerlendirme sürecinde uygun bulunan başvuruların desteklenmesinin ardından hızlandırma programlarının 2026 yılı içerisinde uygulanması planlanıyor.

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