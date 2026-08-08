KOSGEB COP31 desteği başvuruları başladı: Yeşil dönüşüm programlarına 6,5 milyon TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB’in COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Program kapsamında TEKMER işletici kuruluşları ile girişim ofisi bulunan Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak. Destekle temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve çevre alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin büyümesi, yatırım ve iş birliği fırsatlarına erişmesi ve uluslararası pazarlara açılması hedefleniyor.
KOSGEB, COP31 hazırlıkları kapsamında yeşil dönüşüm odaklı hızlandırma programları için yeni çağrı açtı. TEKMER işletici kuruluşları ile Bölge Dışı Kuluçka Merkezi sahibi TGB yönetici şirketlerinin başvurabileceği programda destek üst limiti 6,5 milyon TL. Başvurular 30 Ağustos 2026'ya kadar alınacak ve destek yüzde 100 geri ödemeli olacak.
KOSGEB COP31 HIZLANDIRMA ÇAĞRISI AÇILDI
KOSGEB, Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında 2026-01 COP31 Hızlandırma Çağrısını ilan etti. Çağrı, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında teknoloji geliştiren işletmelerin uluslararası pazarlara hazırlanmasına yönelik hızlandırma programlarının oluşturulmasını amaçlıyor.
Program kapsamında teknolojik derinliğe, ölçeklenme kapasitesine ve ticarileşme potansiyeline sahip işletmelerin yatırımcılar, iş ortakları ve uluslararası pazarlarla buluşturulması hedefleniyor.
BEŞ ALANDAKİ HIZLANDIRMA PROGRAMLARI DESTEKLENECEK
COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği kapsamında hazırlanacak programların belirlenen yeşil dönüşüm temalarından en az biriyle uyumlu olması gerekiyor. Destek kapsamına giren alanlar şöyle:
- Temiz Enerji ve Enerji Depolama Teknolojileri
- İklim Teknolojileri ve Karbon Yönetimi
- Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği
- Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi
- ESG ve Sürdürülebilir Finans Teknolojileri
Hızlandırma programlarına dahil edilecek işletmelerin ürünlerinin de seçilen tematik alanla bağlantılı olması gerekiyor.