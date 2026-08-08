KOSGEB, COP31 hazırlıkları kapsamında yeşil dönüşüm odaklı hızlandırma programları için yeni çağrı açtı. TEKMER işletici kuruluşları ile Bölge Dışı Kuluçka Merkezi sahibi TGB yönetici şirketlerinin başvurabileceği programda destek üst limiti 6,5 milyon TL. Başvurular 30 Ağustos 2026'ya kadar alınacak ve destek yüzde 100 geri ödemeli olacak.

Program kapsamında teknolojik derinliğe, ölçeklenme kapasitesine ve ticarileşme potansiyeline sahip işletmelerin yatırımcılar, iş ortakları ve uluslararası pazarlarla buluşturulması hedefleniyor.

KOSGEB, Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında 2026-01 COP31 Hızlandırma Çağrısı nı ilan etti. Çağrı, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında teknoloji geliştiren işletmelerin uluslararası pazarlara hazırlanmasına yönelik hızlandırma programlarının oluşturulmasını amaçlıyor.

KOSGEB, temiz enerji ve çevre odaklı girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını desteklemek amacıyla COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı'nı başlattı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, KOSGEB ve A Haber Foto Arşiv)

Program kapsamında TEKMER işletici kuruluşları ile girişim ofisi bulunan Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanacak.

BEŞ ALANDAKİ HIZLANDIRMA PROGRAMLARI DESTEKLENECEK

COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği kapsamında hazırlanacak programların belirlenen yeşil dönüşüm temalarından en az biriyle uyumlu olması gerekiyor. Destek kapsamına giren alanlar şöyle:

Temiz Enerji ve Enerji Depolama Teknolojileri

İklim Teknolojileri ve Karbon Yönetimi

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği

Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi

ESG ve Sürdürülebilir Finans Teknolojileri

Hızlandırma programlarına dahil edilecek işletmelerin ürünlerinin de seçilen tematik alanla bağlantılı olması gerekiyor.