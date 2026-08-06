Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 5G abone sayısının yaklaşık 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, “Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G abone sayısına dair yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye genelinde 5G'nin mobil şebekelerde resmen kullanılmaya başlandığını hatırlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

5G ABONE SAYISI 4 AYDA 44,5 MİLYONA ULAŞTI

İlk günden 21 milyon abonenin 5G teknolojisiyle buluştuğunu belirten Uraloğlu, bugün itibarıyla bu sayının 44,5 milyona ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, "Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu" ifadelerini kullandı.

5G TÜRKİYE'Yİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNE TAŞIYACAK

Haberleşme ve bilişim sektörünün günümüzün en stratejik alanlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 5G'nin yalnızca bir teknoloji olmadığını belirtti.

Uraloğlu, 5G'nin Türkiye'nin ekonomisi, sanayisi, sağlığı, ulaşımı ve tarımında dönüşüm sağlayacak yeni bir dönemin adı olduğunu vurguladı.

Akıllı şehirlerden otonom sistemlere kadar yeni uygulamalar hedefleniyor.

HER ALANDA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER HAYAT BULACAK

5G teknolojisinin ultra düşük gecikme süresi ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle önemli avantajlar sağlayacağını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu: