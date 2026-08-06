Türkiye'nin 2026 yılı Ar-Ge bütçesi 308 milyar 568 milyon TL olarak belirlendi. 2025'te gerçekleşen Ar-Ge harcaması 253 milyar 544 milyon TL olurken bu tutarın bütçe içindeki payı yüzde 1,58, GSYH içindeki payı ise yüzde 0,40 olarak hesaplandı. 2026 ödeneğinde en büyük pay yine üniversitelere verildi.

2025 yılında Ar-Ge faaliyetlerine yapılan 253 milyar 544 milyon TL tutarındaki harcama, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 1,58'ini oluşturdu. Ar-Ge harcamalarının 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL olarak hesaplanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla içindeki payı ise yüzde 0,40 oldu.

Merkezi yönetim bütçesinin 2026 yılı başlangıç ödeneklerine göre araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 308 milyar 568 milyon TL kaynak tahsis edildi.

2026 yılı merkezi yönetim bütçesinde Ar-Ge faaliyetleri için 308 milyar 568 milyon TL başlangıç ödeneği ayrıldı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve TÜİK)

Üniversitelerin payı 2026 başlangıç ödeneklerinde yüzde 69,5'e yükseldi. Endüstriyel üretim ve teknoloji yüzde 8,9 ile ikinci sırada yer alırken diğer kaynaklardan finanse edilen genel bilgi gelişiminin payı yüzde 5,5 oldu. Tarım için yüzde 4,7, savunma için ise yüzde 4 oranında Ar-Ge ödeneği ayrıldı.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için yapılan harcamaların GSYH ve merkezi yönetim bütçesi içindeki payı - 2008-2025

En fazla harcamanın yapıldığı ilk beş sosyo-ekonomik hedef - 2025

ULUSLARARASI ÖDENEK 1,95 MİLYAR TL

Merkezi yönetim bütçesinden uluslararası Ar-Ge programlarına 2025 yılında 1,82 milyar TL ayrıldı. Avrupa çapında yürütülen Ar-Ge programları 987 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. İkili veya çok taraflı kamu Ar-Ge programlarına 435 milyon TL tahsis edildi. Uluslararası Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara gönderilen kamu fonu ise 402 milyon TL olarak kaydedildi.

Uluslararası düzeyde koordine edilen Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kamu finansmanı - 2025, 2026

2026 yılı bütçesinde ise uluslararası Ar-Ge programları için 1,95 milyar TL başlangıç ödeneği belirlendi. Avrupa çapında yürütülen Ar-Ge programlarına 1 milyar TL ayrıldı. Uluslararası Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara ait fonlar 489 milyon TL oldu. İkili veya çok taraflı uluslararası Ar-Ge programlarına ise 460 milyon TL ödenek tahsis edildi.