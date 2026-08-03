Yerli lokomotif Afrika yolunda! DE 10000 Tanzanya'ya uğurlandı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi DE 10000, Tanzanya'ya ihraç edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yüzde 90 yerlilik oranıyla üretilen lokomotifin Eskişehir'den Derince Limanı'na ulaştırıldığını, yükleme işlemlerinin ardından gemiyle Tanzanya'ya gönderildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi DE 10000'in Tanzanya'ya doğru yola çıktığını bildirdi. TANZANYA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi DE 10000'in Tanzanya'ya doğru yola çıktığını bildirdi.





Türkiye'nin yerli ve milli demiryolu sanayisinde önemli bir eşiği daha geride bıraktığını belirten Bakan Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla demiryollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demiryolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz. TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde yüzde 90 yerlilik oranıyla ürettiğimiz DE 10000 manevra lokomotifimizi Tanzanya'ya uğurladık. Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı." ifadelerini kullandı.

3 BİN 946 DENİZ MİLİ MESAFE KAT EDECEK



Eskişehir'den Kocaeli Derince Limanı'na getirilen lokomotifin, yükleme operasyonunun tamamlanmasının ardından gemiyle 29 Temmuz Çarşamba günü Tanzanya'ya uğurlandığını belirten Uraloğlu, "Lokomotifimiz yaklaşık 3 bin 946 deniz mili (7 bin 308 kilometre) uzunluğundaki deniz yolculuğunun ardından Dar Es Salaam Limanı'na ulaşacak ve Tanzanya demiryolu filosunda hizmet verecek." dedi.