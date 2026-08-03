Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar

Başvurunun yıllar sonra yapılması halinde geriye dönük ödeme alınabiliyor. Ancak burada önemli bir süre sınırı bulunuyor. SGK, talep tarihinden geriye doğru en fazla 5 yıllık birikmiş aylığı ödüyor. Daha eski dönemlere ait haklar ise zaman aşımına uğruyor.

Bu ödeme yalnızca yetim aylığı alan kız çocukları için geçerli oluyor. Dul eş bu haktan yararlanamıyor.

HEM EŞTEN HEM DE BABADAN MAAŞ ALINABİLİR Mİ?

Hayır. Aynı kişi hem vefat eden eşinden dul aylığı hem de babasından yetim aylığını birlikte alamıyor. Bu durumda hak sahibi tercih yapıyor ve yüksek olan aylık bağlanıyor.

KENDİ EMEKLİ MAAŞIYLA BİRLİKTE DUL AYLIĞI ALINABİLİR Mİ?

Kendi emekli aylığını alan kişi, vefat eden eşinden dul aylığı da alabiliyor. Ancak kendi geliri bulunduğu için dul aylığı oranı yüzde 75 yerine yüzde 50 olarak uygulanıyor.