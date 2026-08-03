Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar
Ölüm aylığı milyonlarca hak sahibini ilgilendiriyor. Eş, çocuk, anne ve babaya maaş bağlanması için farklı şartlar uygulanıyor. Özellikle 65 yaş altı anne ve babalar için "artan hisse" kriteri belirleyici olurken başvuruda gecikme halinde geriye dönük ödeme süresi de dikkat çekiyor.
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, ölüm aylığı uygulamasında eş, çocuk, anne ve baba için farklı hak sahipliği kuralları uygulanıyor. Özellikle anne ve babaya bağlanacak aylıkta yaş, gelir durumu ve "artan hisse" şartı belirleyici oluyor. Başvurunun gecikmesi halinde ise geriye dönük ödeme süresi hak kaybı yaşanmaması açısından büyük önem taşıyor.
ÖLÜM AYLIĞI NEDİR?
Ölüm aylığı, gerekli sigortalılık şartlarını taşıyan kişinin vefatı halinde geride kalan hak sahiplerine SGK tarafından bağlanan aylıktır. Bu ödeme; eş, çocuklar ile belirli şartları sağlayan anne ve babaya yapılabiliyor.
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için vefat eden sigortalının;
- En az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bulunması,
- Ya da 4/1-(a) kapsamında çalışanlar için borçlanma süreleri hariç en az 5 yıllık sigortalılık ve toplam 900 gün prim şartını yerine getirmesi gerekiyor.
Bu şartlardan birinin sağlanması halinde hak sahipleri ölüm aylığı talebinde bulunabiliyor.
ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIYOR?
SGK mevzuatına göre ölüm aylığı şu kişilere bağlanabiliyor:
- Eş: Ölüm tarihinde vefat eden sigortalıyla resmi nikahının devam ediyor olması gerekiyor.
- Çocuklar: Hak sahipliği; yaş, eğitim durumu, çalışma durumu ve medeni hale göre belirleniyor.
- Anne ve baba: Gelir durumu, yaş kriteri ve "artan hisse" şartı dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor.