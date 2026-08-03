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Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar

Ölüm aylığı milyonlarca hak sahibini ilgilendiriyor. Eş, çocuk, anne ve babaya maaş bağlanması için farklı şartlar uygulanıyor. Özellikle 65 yaş altı anne ve babalar için "artan hisse" kriteri belirleyici olurken başvuruda gecikme halinde geriye dönük ödeme süresi de dikkat çekiyor.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, ölüm aylığı uygulamasında eş, çocuk, anne ve baba için farklı hak sahipliği kuralları uygulanıyor. Özellikle anne ve babaya bağlanacak aylıkta yaş, gelir durumu ve "artan hisse" şartı belirleyici oluyor. Başvurunun gecikmesi halinde ise geriye dönük ödeme süresi hak kaybı yaşanmaması açısından büyük önem taşıyor.

(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

ÖLÜM AYLIĞI NEDİR?

Ölüm aylığı, gerekli sigortalılık şartlarını taşıyan kişinin vefatı halinde geride kalan hak sahiplerine SGK tarafından bağlanan aylıktır. Bu ödeme; eş, çocuklar ile belirli şartları sağlayan anne ve babaya yapılabiliyor.

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için vefat eden sigortalının;

  • En az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bulunması,
  • Ya da 4/1-(a) kapsamında çalışanlar için borçlanma süreleri hariç en az 5 yıllık sigortalılık ve toplam 900 gün prim şartını yerine getirmesi gerekiyor.

Bu şartlardan birinin sağlanması halinde hak sahipleri ölüm aylığı talebinde bulunabiliyor.

(AA)(AA)

ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIYOR?

SGK mevzuatına göre ölüm aylığı şu kişilere bağlanabiliyor:

  • Eş: Ölüm tarihinde vefat eden sigortalıyla resmi nikahının devam ediyor olması gerekiyor.
  • Çocuklar: Hak sahipliği; yaş, eğitim durumu, çalışma durumu ve medeni hale göre belirleniyor.
  • Anne ve baba: Gelir durumu, yaş kriteri ve "artan hisse" şartı dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor.

(A Haber)(A Haber)

DUL EŞ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Vefat eden sigortalının eşiyle ölüm tarihinde resmi evlilik bağının bulunması gerekiyor. Aylık oranları ise şu şekilde uygulanıyor:

Durum Aylık oranı
Çalışmayan, kendi emekli aylığı veya geliri bulunmayan dul eş %75
Çalışan veya kendi emekli aylığı bulunan dul eş %50

Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar - 1

ERKEK ÇOCUKLARA ÖLÜM AYLIĞI HANGİ ŞARTLARDA BAĞLANIYOR?

Erkek çocukların ölüm aylığı alabilmesi için çalışma durumu kadar yaş ve eğitim şartı da önem taşıyor. Şartlar şöyle:

  • Eğitim görmüyorsa 18 yaşını doldurmamış olması,
  • Ortaöğrenim görüyorsa 20 yaşını doldurmamış olması,
  • Yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşını doldurmamış olması,
  • Çalışmıyor olması gerekiyor.

Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar - 2

KIZ ÇOCUKLARI ÖLÜM AYLIĞINI HANGİ ŞARTLARDA ALABİLİYOR?

Kız çocuklarında yaş sınırı bulunmuyor.Ancak;

  • Çalışmıyor olması,
  • Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya emekli aylığı almaması,
  • Evli olmaması ya da evlendikten sonra boşanmış veya dul kalmış olması gerekiyor.

Bu şartlar sürdüğü sürece ölüm aylığı ödenmeye devam ediyor.

Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar - 3

MALUL ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?

Sağlık Kurulu tarafından çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiği tespit edilen malul çocuklara;

  • Yaş,
  • Cinsiyet,
  • Medeni durum

aranmaksızın ölüm aylığı bağlanabiliyor.

Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar - 4

ANNE VE BABAYA ÖLÜM AYLIĞI HANGİ ŞARTLARDA BAĞLANIYOR?

En çok merak edilen konuların başında anne ve babaya bağlanan ölüm aylığı geliyor.

65 yaşın altındakiler için

Anne ve babanın ölüm aylığı alabilmesi için;

  • Eş ve çocuklara aylık bağlandıktan sonra artan hisse bulunması,
  • Her türlü gelirlerinin net asgari ücretin altında olması,
  • Diğer çocuklarından dolayı gelir veya aylık almıyor olması gerekiyor.

Bu üç şart birlikte değerlendiriliyor.

65 yaş ve üzerindekiler için

65 yaşını dolduran anne ve babalarda önemli bir istisna uygulanıyor. Diğer gelir şartları devam etse de artan hisse şartı aranmıyor. Yani eş ve çocuklara pay ayrılmış olsa bile gerekli diğer koşullar sağlanıyorsa anne ve babaya da ölüm aylığı bağlanabiliyor.

Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar - 5

ÖLÜM AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR?

Hak sahiplerinin durumuna göre aylık kesilebiliyor veya oran değişebiliyor. Başlıca durumlar şunlar:

  • Yetim aylığı alan çocuk çalışmaya başlarsa aylık kesiliyor.
  • Şirket ortağı veya vergi mükellefi olunması halinde yetim aylığı sona eriyor.
  • Dul eş çalışmaya başlarsa aylık tamamen kesilmiyor, oran yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşüyor.
  • Dul eş yeniden evlenirse aylık kesiliyor.
  • Daha sonra boşanması veya yeniden dul kalması halinde başvurunun ardından aylık yeniden bağlanabiliyor.

Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar - 6

EVLENEN KIZ ÇOCUĞU ÇEYİZ PARASI ALABİLİYOR MU?

Evlenmesi nedeniyle yetim aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya mahsus 24 aylık ölüm aylığı tutarında evlenme ödeneği (çeyiz parası) ödeniyor.

Bu ödeme yalnızca yetim aylığı alan kız çocukları için geçerli oluyor. Dul eş bu haktan yararlanamıyor.

ÖLÜM AYLIĞI BAŞVURUSU GECİKİRSE TOPLU ÖDEME ALINABİLİR Mİ?

Başvurunun yıllar sonra yapılması halinde geriye dönük ödeme alınabiliyor. Ancak burada önemli bir süre sınırı bulunuyor. SGK, talep tarihinden geriye doğru en fazla 5 yıllık birikmiş aylığı ödüyor. Daha eski dönemlere ait haklar ise zaman aşımına uğruyor.

Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar - 7

HEM EŞTEN HEM DE BABADAN MAAŞ ALINABİLİR Mİ?

Hayır. Aynı kişi hem vefat eden eşinden dul aylığı hem de babasından yetim aylığını birlikte alamıyor. Bu durumda hak sahibi tercih yapıyor ve yüksek olan aylık bağlanıyor.

KENDİ EMEKLİ MAAŞIYLA BİRLİKTE DUL AYLIĞI ALINABİLİR Mİ?

Kendi emekli aylığını alan kişi, vefat eden eşinden dul aylığı da alabiliyor. Ancak kendi geliri bulunduğu için dul aylığı oranı yüzde 75 yerine yüzde 50 olarak uygulanıyor.

Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar - 8

"ARTAN HİSSE" NE ANLAMA GELİYOR?

Özellikle anne ve babanın ölüm aylığında sıkça gündeme gelen "artan hisse", eş ve çocuklara ayrılan paylardan sonra geriye kalan aylık oranını ifade ediyor.

65 yaşın altındaki anne ve babaya maaş bağlanabilmesi için bu payın bulunması gerekiyor. 65 yaş ve üzerindekilerde ise bu şart aranmıyor.

Ölüm aylığında kim, ne kadar alacak? İşte anne-babadan çocuklara tüm şartlar - 9

TEMMUZ 2026 SONRASI ÖLÜM AYLIKLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2026 artışıyla birlikte;

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ölüm aylıkları yüzde 17,75,
  • Memur emeklilerinde ise yüzde 13,52 oranında arttı.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesiyle birlikte taban ödeme tutarları da değişti.

Hak sahibi Hisse oranı En düşük aylık
Çalışmayan dul eş %75 17.664 TL
Çalışan veya kendi aylığı bulunan dul eş %50 11.776 TL
Şartları sağlayan çocuk %25 5.888 TL
Şartları sağlayan anne veya baba %25 5.888 TL

Bu rakamlar en düşük emekli aylığı esas alınarak hesaplanıyor. Vefat eden sigortalının kök aylığının yüksek olması halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı da buna bağlı olarak daha yüksek olabiliyor.

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