Temmuz ayı enflasyonu için geri sayım! İşte anketlerdeki rakam

Milyonlarca vatandaşın ve ekonomi piyasalarının heyecanla beklediği Temmuz ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek.

Piyasanın nabzını tutan anket sonuçlarını paylaşan Kübra Bal, "17 ekonomistin katılımıyla bir beklenti anketi gerçekleşti. Temmuz ayı beklentisi yüzde 1,82 oldu. Yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer alan bir rakam söz konusu" şeklinde konuştu. Bal, yıllık enflasyonda düşüş beklendiğini belirterek, "Haziran'da yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun Temmuz'da yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor" sözlerini ekledi.

Ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,82 olarak hesaplandı. (ahaber.com.tr)

YIL SONU VE GELECEK AYLARA DAİR ÖNGÖRÜLER

Yıl sonu hedeflerine dair verileri aktaran Kübra Bal, "Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Bir ay sonrası için beklenti yüzde 1,44, iki ay sonrası için ise yüzde 2,03 olarak öngörülüyor" ifadelerini kullandı.