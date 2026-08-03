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Temmuz ayı enflasyonu için geri sayım! İşte anketlerdeki rakam

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Temmuz ayı enflasyonu için geri sayım! İşte anketlerdeki rakam

Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün saat 10.00'da açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerine çevrildi. Milyonlarca vatandaş ile piyasalar, ekonomiye yön verecek kritik rakamların açıklanmasını bekliyor. 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette Temmuz ayı beklentisi yüzde 1,82 oldu.

Milyonlarca vatandaşın ve ekonomi piyasalarının heyecanla beklediği Temmuz ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek.

TEMMUZ ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?

GÖZLER SAAT 10.00'DA

A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Yeni haftanın ilk gününde gözler Türkiye İstatistik Kurumuna çevrilmiş durumda. Saatler 10.00'u gösterdiğinde Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca vatandaş ve piyasalar, Temmuz ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. (ahaber.com.tr)Milyonlarca vatandaş ve piyasalar, Temmuz ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. (ahaber.com.tr)

EKONOMİSTLERİN TEMMUZ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Piyasanın nabzını tutan anket sonuçlarını paylaşan Kübra Bal, "17 ekonomistin katılımıyla bir beklenti anketi gerçekleşti. Temmuz ayı beklentisi yüzde 1,82 oldu. Yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer alan bir rakam söz konusu" şeklinde konuştu. Bal, yıllık enflasyonda düşüş beklendiğini belirterek, "Haziran'da yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun Temmuz'da yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor" sözlerini ekledi.

Ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,82 olarak hesaplandı. (ahaber.com.tr)Ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,82 olarak hesaplandı. (ahaber.com.tr)

YIL SONU VE GELECEK AYLARA DAİR ÖNGÖRÜLER

Yıl sonu hedeflerine dair verileri aktaran Kübra Bal, "Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Bir ay sonrası için beklenti yüzde 1,44, iki ay sonrası için ise yüzde 2,03 olarak öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Beklentiler, aylık enflasyonun yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 aralığında gerçekleşeceğine işaret ediyor. (ahaber.com.tr)Beklentiler, aylık enflasyonun yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 aralığında gerçekleşeceğine işaret ediyor. (ahaber.com.tr)

Ay Aylık enflasyon
Ocak %4,84
Şubat %2,43
Mart %1,94
Nisan %4,18
Mayıs %1,71
Haziran %0,99

Haziran ayı enflasyon rakamı belli olduHaziran ayı enflasyon rakamı belli oldu HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

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