Temmuz ayı enflasyonu için geri sayım! İşte anketlerdeki rakam
Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün saat 10.00'da açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerine çevrildi. Milyonlarca vatandaş ile piyasalar, ekonomiye yön verecek kritik rakamların açıklanmasını bekliyor. 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette Temmuz ayı beklentisi yüzde 1,82 oldu.
Milyonlarca vatandaşın ve ekonomi piyasalarının heyecanla beklediği Temmuz ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek.
GÖZLER SAAT 10.00'DA
A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Yeni haftanın ilk gününde gözler Türkiye İstatistik Kurumuna çevrilmiş durumda. Saatler 10.00'u gösterdiğinde Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.
EKONOMİSTLERİN TEMMUZ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Piyasanın nabzını tutan anket sonuçlarını paylaşan Kübra Bal, "17 ekonomistin katılımıyla bir beklenti anketi gerçekleşti. Temmuz ayı beklentisi yüzde 1,82 oldu. Yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer alan bir rakam söz konusu" şeklinde konuştu. Bal, yıllık enflasyonda düşüş beklendiğini belirterek, "Haziran'da yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun Temmuz'da yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor" sözlerini ekledi.
YIL SONU VE GELECEK AYLARA DAİR ÖNGÖRÜLER
Yıl sonu hedeflerine dair verileri aktaran Kübra Bal, "Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Bir ay sonrası için beklenti yüzde 1,44, iki ay sonrası için ise yüzde 2,03 olarak öngörülüyor" ifadelerini kullandı.