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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ilk veri geldi! Zam hesabı yeniden yapıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ilk veri geldi! Zam hesabı yeniden yapıldı

Emeklilerin 2027 Ocak zammı yolculuğunda ilk adım belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon hesabının ilk verisi de netleşmiş oldu.

Emeklilerin 2027 Ocak zammı yolculuğunda ilk adım belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon hesabının ilk verisi de netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ilk veri geldi! Zam hesabı yeniden yapıldı - 1

TÜİK TEMMUZ ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak kaydedildi.

2027 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon sürecinin ilk verisi de böylece netleşti. Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 olarak açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk ay itibarıyla yüzde 1,78 oranında zammı hak etmiş oldu.

Ancak bu oran kesin zam oranı anlamına gelmiyor. Emeklilerin alacağı nihai zam; ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla oluşacak 6 aylık kümülatif enflasyon oranına göre belirlenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ilk veri geldi! Zam hesabı yeniden yapıldı - 2

TEMMUZ ENFLASYONU İLK ZAM HESABINI OLUŞTURDU

TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak kaydedildi.

Bu verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon sürecinin ilk halkası tamamlanmış oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ilk veri geldi! Zam hesabı yeniden yapıldı - 3

EMEKLİLER ŞİMDİLİK YÜZDE 1,78'LİK ZAMMI GARANTİLEDİ

Temmuz enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk aylık zam oranı yüzde 1,78 olarak oluştu. Ancak bu rakam nihai zam oranını ifade etmiyor.

Ocak ayında uygulanacak kesin artış; ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de eklenmesiyle ortaya çıkacak 6 aylık kümülatif enflasyona göre belirlenecek.

Şu anki tabloya göre:

  • Temmuz enflasyonu: %1,78
  • Oluşan ilk zam oranı: %1,78
  • Beklenen enflasyon verisi: 5 ay
  • Kesin zam tarihi: Ocak 2027

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ilk veri geldi! Zam hesabı yeniden yapıldı - 4

YIL SONU BEKLENTİLERİ 3 FARKLI SENARYO ORTAYA KOYUYOR

Takvim.com.tr'den Çığıl Ön Yener'in yazısına göre, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri emeklilerin ocak ayında alabileceği zam oranları konusunda üç farklı ihtimali öne çıkarıyor.

Merkez Bankası'nın mayıs ayında yayımladığı Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yaklaşık yüzde 7 zam yansıyacak.

Merkez Bankası'nın temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21 olarak hesaplandı. Bu senaryo gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,72 olacak ve emekliler aynı oranda zam alacak.

Bir diğer tahmin ise Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasından geldi. Araştırmaya göre sektör temsilcileri yıl sonu enflasyonunu yüzde 30,32 seviyesinde öngörüyor. Bu durumda ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 10,67'ye ulaşması ve emeklilere aynı oranda zam yapılması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ilk veri geldi! Zam hesabı yeniden yapıldı - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN HESAPLAR BAŞLADI

Oluşacak zam oranının en düşük emekli aylığına da yansıtılması halinde yeni rakamlar da şekillenmeye başladı. Mevcut durumda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığının;

  • Yüzde 7 zamda 25 bin 201 liraya,
  • Yüzde 9,72 zamda 25 bin 841 liraya,
  • Yüzde 10,67 zamda ise 26 bin 65 liraya yükselmesi bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ilk veri geldi! Zam hesabı yeniden yapıldı - 6

OLASI MAAŞ TABLOSU

Takvim.com.tr'den Çığıl Ön Yener'in paylaştığı hesaplamalara göre farklı maaşlar için oluşabilecek tablo şöyle:

MEVCUT
%7 ZAMLI
%9,72 ZAMLI
%10,67 ZAMLI
23.552
25.201
25.841
26.065
24.000
25.680
26.333
26.561
25.000
26.750
27.430
27.668
26.000
27.820
28.527
28.774
27.000
28.890
29.624
29.881
28.000
29.960
30.722
30.988
29.000
31.030
31.819
32.094
30.000
32.100
32.916
33.201
31.000
33.170
34.013
34.308
32.000
34.240
35.110
35.414
33.000
35.310
36.208
36.521
34.000
36.380
37.305
37.628
35.000
37.450
38.402
38.735
36.000
38.520
39.499
39.841
37.000
39.590
40.596
40.948
38.000
40.660
41.694
42.055
39.000
41.730
42.791
43.161
40.000
42.800
43.888
44.268
41.000
43.870
44.985
45.375
42.000
44.940
46.082
46.481
43.000
46.010
47.180
47.588
44.000
47.080
48.277
48.695
45.000
48.150
49.374
49.802
46.000
49.220
50.471
50.908
47.000
50.290
51.568
52.015
48.000
51.360
52.666
53.122
49.000
52.430
53.763
54.228
50.000
53.500
54.860
55.335
MEVCUT
%7 ZAMLI
%9,72 ZAMLI
%10,67 ZAMLI
51.000
54.570
55.957
56.442
52.000
55.640
57.054
57.548
53.000
56.710
58.152
58.655
54.000
57.780
59.249
59.762
55.000
58.850
60.346
60.869
56.000
59.920
61.443
61.975
57.000
60.990
62.540
63.082
58.000
62.060
63.638
64.189
59.000
63.130
64.735
65.295
60.000
64.200
65.832
66.402
62.000
66.340
68.026
68.615
63.000
67.410
69.124
69.722
64.000
68.480
70.221
70.829
65.000
69.550
71.318
71.936
66.000
70.620
72.415
73.042
67.000
71.690
73.512
74.149
68.000
72.760
74.610
75.256
69.000
73.830
75.707
76.362
70.000
74.900
76.804
77.469
71.000
75.970
77.901
78.576
72.000
77.040
78.998
79.682
73.000
78.110
80.096
80.789
74.000
79.180
81.193
81.896
75.000
80.250
82.290
83.003
76.000
81.320
83.387
84.109
77.000
82.390
84.484
85.216
78.000
83.460
85.582
86.323
79.000
84.530
86.679
87.429
80.000
85.600
87.776
88.536
85.000
90.950
93.262
94.070
90.000
96.300
98.748
99.603
95.000
101.650
104.234
105.137
99.000
105.930
108.623
109.563

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