SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ilk veri geldi! Zam hesabı yeniden yapıldı

Emeklilerin 2027 Ocak zammı yolculuğunda ilk adım belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon hesabının ilk verisi de netleşti.

TÜİK TEMMUZ ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak kaydedildi.

2027 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon sürecinin ilk verisi de böylece netleşti. Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 olarak açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk ay itibarıyla yüzde 1,78 oranında zammı hak etmiş oldu.

Ancak bu oran kesin zam oranı anlamına gelmiyor. Emeklilerin alacağı nihai zam; ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla oluşacak 6 aylık kümülatif enflasyon oranına göre belirlenecek.