TÜİK açıkladı! Memur ve memur emeklisinin ocak zammı için ilk hesap ortaya çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammının hesaplanmasında esas alınacak ilk enflasyon verisi de belli oldu.
Açıklanan temmuz enflasyonuyla birlikte toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı hesabının ilk adımı atılmış oldu. Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte zam hesabı güncellenmeye devam edecek.
TÜİK TEMMUZ ENFLASYONUNU DUYURDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre;
- Aylık TÜFE: yüzde 1,78
- Yıllık TÜFE: yüzde 31,75
MEMUR ZAMMINDA İLK VERİ BELLİ OLDU
Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak zammına ilişkin ilk enflasyon verisi kesinleşti.
Toplu sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranına eklenecek enflasyon farkı, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon verileri üzerinden hesaplanacak. Temmuz ayı enflasyonu bu sürecin ilk basamağını oluştururken, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak veriler zam hesabının seyrini belirleyecek.