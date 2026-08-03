TÜİK açıkladı! Memur ve memur emeklisinin ocak zammı için ilk hesap ortaya çıktı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK? Memur ve memur emeklileri, 2027 Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik zam ile birlikte oluşması halinde enflasyon farkı alacak. Temmuz ayında açıklanan yüzde 1,78'lik enflasyon oranıyla birlikte zam hesabında ilk veri netleşti. Ancak ilk ay itibarıyla memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmuş değil. Mevcut tabloya göre enflasyon farkının oluşabilmesi için temmuz-aralık dönemindeki kümülatif enflasyonun toplu sözleşme eşiğini aşması gerekiyor. İlk verinin ardından memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaya başlayabilmesi için önümüzdeki aylarda yaklaşık yüzde 5,13 daha enflasyon gerçekleşmesi gerekiyor.

OCAK ZAMMI İÇİN ÜÇ AYRI SENARYO Takvim.com.tr'den Çığıl Ön Yener'in yazısına göre, memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak zammı, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyona göre şekillenecek. Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse ikinci altı aylık enflasyon yaklaşık yüzde 7 olacak ve memurlar yalnızca yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,21'lik yıl sonu enflasyon beklentisi gerçekleşirse ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 9,72 olması bekleniyor. Bu durumda memurların yüzde 2,54 enflasyon farkı alması ve toplam zam oranının yüzde 7,67'ye ulaşması öngörülüyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 30,32'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse ise memur ve memur emeklileri için yüzde 3,43 enflasyon farkı oluşabilecek ve toplam zam oranı yüzde 8,60'a çıkabilecek.

Memur Maaşları (2027 Ocak Zam Senaryoları) Unvan Mevcut Maaş %5 Zamlı %7,67 Zamlı %8,60 Zamlı Şube Müdürü (1/4) 107.110 TL 112.466 TL 115.325 TL 116.321 TL Memur (9/1) 73.070 TL 76.724 TL 78.674 TL 79.354 TL Uzman Öğretmen (1/4) 92.166 TL 96.774 TL 99.235 TL 100.092 TL Öğretmen (1/4) 83.254 TL 87.417 TL 89.640 TL 90.414 TL Başkomiser (3/1) 101.242 TL 106.304 TL 109.007 TL 109.949 TL Polis Memuru (8/1) 92.618 TL 97.249 TL 99.722 TL 100.583 TL Uzman Doktor (1/4) 170.730 TL 179.267 TL 183.825 TL 185.413 TL Hemşire (5/1) 84.845 TL 89.087 TL 91.353 TL 92.142 TL Mühendis (1/4) 109.185 TL 114.644 TL 117.559 TL 118.575 TL Teknisyen (11/1) 75.877 TL 79.671 TL 81.697 TL 82.402 TL Profesör (1/4) 153.208 TL 160.868 TL 164.959 TL 166.384 TL Araştırma Görevlisi (7/1) 102.779 TL 107.918 TL 110.662 TL 111.618 TL Vaiz (1/4) 86.983 TL 91.332 TL 93.655 TL 94.464 TL Avukat (1/4) 102.135 TL 107.242 TL 109.969 TL 110.919 TL Not: Hesaplamalara çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası iki çocuk için aile yardımı dahildir.