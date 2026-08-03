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TÜİK açıkladı! Memur ve memur emeklisinin ocak zammı için ilk hesap ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜİK açıkladı! Memur ve memur emeklisinin ocak zammı için ilk hesap ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammının hesaplanmasında esas alınacak ilk enflasyon verisi de belli oldu.

Açıklanan temmuz enflasyonuyla birlikte toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı hesabının ilk adımı atılmış oldu. Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte zam hesabı güncellenmeye devam edecek.

TÜİK açıkladı! Memur ve memur emeklisinin ocak zammı için ilk hesap ortaya çıktı - 1

TÜİK TEMMUZ ENFLASYONUNU DUYURDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre;

  • Aylık TÜFE: yüzde 1,78
  • Yıllık TÜFE: yüzde 31,75

TÜİK açıkladı! Memur ve memur emeklisinin ocak zammı için ilk hesap ortaya çıktı - 2

MEMUR ZAMMINDA İLK VERİ BELLİ OLDU

Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak zammına ilişkin ilk enflasyon verisi kesinleşti.

Toplu sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranına eklenecek enflasyon farkı, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon verileri üzerinden hesaplanacak. Temmuz ayı enflasyonu bu sürecin ilk basamağını oluştururken, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak veriler zam hesabının seyrini belirleyecek.

TÜİK açıkladı! Memur ve memur emeklisinin ocak zammı için ilk hesap ortaya çıktı - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, 2027 Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik zam ile birlikte oluşması halinde enflasyon farkı alacak.

Temmuz ayında açıklanan yüzde 1,78'lik enflasyon oranıyla birlikte zam hesabında ilk veri netleşti. Ancak ilk ay itibarıyla memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmuş değil. Mevcut tabloya göre enflasyon farkının oluşabilmesi için temmuz-aralık dönemindeki kümülatif enflasyonun toplu sözleşme eşiğini aşması gerekiyor. İlk verinin ardından memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaya başlayabilmesi için önümüzdeki aylarda yaklaşık yüzde 5,13 daha enflasyon gerçekleşmesi gerekiyor.

TÜİK açıkladı! Memur ve memur emeklisinin ocak zammı için ilk hesap ortaya çıktı - 4

OCAK ZAMMI İÇİN ÜÇ AYRI SENARYO

Takvim.com.tr'den Çığıl Ön Yener'in yazısına göre, memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak zammı, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyona göre şekillenecek. Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse ikinci altı aylık enflasyon yaklaşık yüzde 7 olacak ve memurlar yalnızca yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,21'lik yıl sonu enflasyon beklentisi gerçekleşirse ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 9,72 olması bekleniyor. Bu durumda memurların yüzde 2,54 enflasyon farkı alması ve toplam zam oranının yüzde 7,67'ye ulaşması öngörülüyor.

Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 30,32'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse ise memur ve memur emeklileri için yüzde 3,43 enflasyon farkı oluşabilecek ve toplam zam oranı yüzde 8,60'a çıkabilecek.

TÜİK açıkladı! Memur ve memur emeklisinin ocak zammı için ilk hesap ortaya çıktı - 5

Memur Maaşları (2027 Ocak Zam Senaryoları)

Unvan Mevcut Maaş %5 Zamlı %7,67 Zamlı %8,60 Zamlı
Şube Müdürü (1/4) 107.110 TL 112.466 TL 115.325 TL 116.321 TL
Memur (9/1) 73.070 TL 76.724 TL 78.674 TL 79.354 TL
Uzman Öğretmen (1/4) 92.166 TL 96.774 TL 99.235 TL 100.092 TL
Öğretmen (1/4) 83.254 TL 87.417 TL 89.640 TL 90.414 TL
Başkomiser (3/1) 101.242 TL 106.304 TL 109.007 TL 109.949 TL
Polis Memuru (8/1) 92.618 TL 97.249 TL 99.722 TL 100.583 TL
Uzman Doktor (1/4) 170.730 TL 179.267 TL 183.825 TL 185.413 TL
Hemşire (5/1) 84.845 TL 89.087 TL 91.353 TL 92.142 TL
Mühendis (1/4) 109.185 TL 114.644 TL 117.559 TL 118.575 TL
Teknisyen (11/1) 75.877 TL 79.671 TL 81.697 TL 82.402 TL
Profesör (1/4) 153.208 TL 160.868 TL 164.959 TL 166.384 TL
Araştırma Görevlisi (7/1) 102.779 TL 107.918 TL 110.662 TL 111.618 TL
Vaiz (1/4) 86.983 TL 91.332 TL 93.655 TL 94.464 TL
Avukat (1/4) 102.135 TL 107.242 TL 109.969 TL 110.919 TL

Not: Hesaplamalara çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası iki çocuk için aile yardımı dahildir.

TÜİK açıkladı! Memur ve memur emeklisinin ocak zammı için ilk hesap ortaya çıktı - 6

Unvan Mevcut Aylık %5 Zamlı %7,67 Zamlı %8,60 Zamlı
Müsteşar (1/1) 112.140 TL 117.747 TL 120.741 TL 121.784 TL
Genel Müdür (1/1) 99.377 TL 104.345 TL 106.999 TL 107.923 TL
Şube Müdürü (1/4) 39.681 TL 41.665 TL 42.724 TL 43.093 TL
Memur (1/4) 31.313 TL 32.879 TL 33.715 TL 34.006 TL
Öğretmen (1/4) 46.908 TL 49.253 TL 50.505 TL 50.942 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) 65.853 TL 69.146 TL 70.904 TL 71.516 TL
Başkomiser (1/4) 47.877 TL 50.271 TL 51.549 TL 51.994 TL
Polis Memuru (1/4) 47.093 TL 49.447 TL 50.705 TL 51.143 TL
Hemşire (1/4) 46.908 TL 49.253 TL 50.505 TL 50.942 TL
Mühendis (1/4) 47.693 TL 50.078 TL 51.351 TL 51.795 TL
Teknisyen (1/4) 33.995 TL 35.694 TL 36.602 TL 36.918 TL
Pratisyen Hekim (1/4) 68.691 TL 72.125 TL 73.960 TL 74.598 TL
Profesör (1/4) 80.490 TL 84.515 TL 86.664 TL 87.412 TL
İmam-Hatip 46.908 TL 49.253 TL 50.505 TL 50.942 TL
Avukat (1/4) 46.908 TL 49.253 TL 50.505 TL 50.942 TL

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