Vergi kaçakçılarına sıkı takip: GİB'in denetim ağı genişledi
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi kaçakçılığıyla mücadelede denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Günlük yaklaşık 4 milyon vergi mükellefini risk analizinden geçiren GİB, şüpheli görülen mükellefleri vergi dairelerine yönlendiriyor. Yılın ilk altı ayında 791 bin 82 mükellef denetlenirken, incelemeler sonucunda 19 bin 892 kişi izaha çağrıldı, 8 bin 974 kişi ise gönüllü uyum sürecine davet edildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) gelirini doğru beyan etmeyen, vergi kaçıran mükelleflere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
GÜNDE 4 MİLYON MÜKELLEF ANALİZ EDİLİYOR
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre vergi kaçakçılarına göz açtırmayan GİB, KAŞİF uygulamasıyla başkanlığın veri tabanı üzerinden ön tanımlı kurallar kullanılmadan, makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojilerine dayanılarak günde yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediyor. Bu yöntemle potansiyel sahte fatura düzenleme girişimleri ile haksız KDV iadesi talepleri erken aşamada tespit edilebiliyor.
81 İLDE SAHA DENETİMİ
KAŞİF çıktılarıyla yılın ilk yarısında vergi kayıp ve kaçağı ile uygulama ve denetim etkinliğine yönelik analiz çalışmaları neticesinde 621 bin 379 mükellef yakinen analize tabi tutuldu. Yapılan analiz çalışması sonucu riskli bulunan mükellefler ilgili vergi dairelerine bildirildi. Ayrıca 2026 Ocak-Haziran döneminde 81 İlde gerçekleştirilen saha denetimlerinde ise 791 bin 82 mükellef denetlendi.
Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak mükelleflerin finansal işlemleri takip edilerek gelir ve harcama durumları ile bu durumların ne ölçüde vergi beyanlarına yansıtıldığının mercek altına alınmasını amaçlayan "Nakit İşlem Modeli-Finansal İşlem Analiz Çalışması" geliştirme çalışmalarına da hızla devam ediliyor.
GÖNÜLLÜ UYUM, İZAHA DAVET
Bazı analizlerde kullanılan veriler ile ilgili gönüllü uyum kapsamında mükelleflerin bilgisine başvurulabilirken, bu durumda, defter ve belgeler kontrol ediliyor. Bu kapsamda 2026 yılı Haziran sonu itibarıyla, izaha davet müessesesi kapsamında izaha davet edilen mükellef sayısı 19 bin 892, gönüllü uyuma davet edilen mükellef sayısı ise 8 bin 974 olarak gerçekleşti.
Mesleki faaliyetleri dolayısıyla serbest meslek kazancı elde eden avukat, doktor, mimar ve mühendis mükelleflere yönelik olarak gelirlerini doğru beyan etmeleri için hedef odaklı bilgilendirme mektupları gönderildi.