Vergi kaçakçılarına sıkı takip: GİB'in denetim ağı genişledi

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre vergi kaçakçılarına göz açtırmayan GİB, KAŞİF uygulamasıyla başkanlığın veri tabanı üzerinden ön tanımlı kurallar kullanılmadan, makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojilerine dayanılarak günde yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediyor. Bu yöntemle potansiyel sahte fatura düzenleme girişimleri ile haksız KDV iadesi talepleri erken aşamada tespit edilebiliyor.

KAŞİF uygulamasıyla her gün yaklaşık 4 milyon vergi mükellefi risk analizinden geçiriliyor. (ahaber.com.tr)

81 İLDE SAHA DENETİMİ

KAŞİF çıktılarıyla yılın ilk yarısında vergi kayıp ve kaçağı ile uygulama ve denetim etkinliğine yönelik analiz çalışmaları neticesinde 621 bin 379 mükellef yakinen analize tabi tutuldu. Yapılan analiz çalışması sonucu riskli bulunan mükellefler ilgili vergi dairelerine bildirildi. Ayrıca 2026 Ocak-Haziran döneminde 81 İlde gerçekleştirilen saha denetimlerinde ise 791 bin 82 mükellef denetlendi.

Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak mükelleflerin finansal işlemleri takip edilerek gelir ve harcama durumları ile bu durumların ne ölçüde vergi beyanlarına yansıtıldığının mercek altına alınmasını amaçlayan "Nakit İşlem Modeli-Finansal İşlem Analiz Çalışması" geliştirme çalışmalarına da hızla devam ediliyor.