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Tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı: Kırsal kalkınma ile sertifikalı tohum için kaynak sağlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı: Kırsal kalkınma ile sertifikalı tohum için kaynak sağlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıkladığı 301 milyon 345 bin liralık tarımsal destek ödemesi, 31 Temmuz’da çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Toplam kaynağın 299 milyon 59 bin 172 lirası kırsal kalkınma yatırımlarına, 2 milyon 285 bin 828 lirası ise sertifikalı tohum kullanım desteğine ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Temmuz'da NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 301 milyon 345 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin 31 Temmuz’da hak sahibi çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. (Görseller: Sosyal Medya ve A Haber Foto Arşiv)Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 301 milyon 345 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin 31 Temmuz’da hak sahibi çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. (Görseller: Sosyal Medya ve A Haber Foto Arşiv)

Toplam ödeme 301 milyon 345 bin lira olarak açıklandı. Yumaklı, üretimde verimliliği artırmak amacıyla çiftçilere yönelik desteklerin sürdüğünü bildirdi.

Kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında üreticilere toplam 299 milyon 59 bin 172 liralık kaynak sağlandı.Kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında üreticilere toplam 299 milyon 59 bin 172 liralık kaynak sağlandı.

KIRSAL KALKINMAYA 299 MİLYON LİRA

Ödeme paketindeki en büyük pay kırsal kalkınma yatırım desteğine ayrıldı. Bu destek kalemi için çiftçilerin hesaplarına 299 milyon 59 bin 172 lira aktarıldı.

Sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanan çiftçilere 2 milyon 285 bin 828 liralık ödeme yapıldı.Sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanan çiftçilere 2 milyon 285 bin 828 liralık ödeme yapıldı.

SERTİFİKALI TOHUMA 2,2 MİLYON LİRA

Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ise 2 milyon 285 bin 828 liralık ödeme yapıldı. Bu tutar, destek programı kapsamında hak kazanan üreticilerin hesaplarına yönlendirildi.

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