Tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı: Kırsal kalkınma ile sertifikalı tohum için kaynak sağlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıkladığı 301 milyon 345 bin liralık tarımsal destek ödemesi, 31 Temmuz’da çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Toplam kaynağın 299 milyon 59 bin 172 lirası kırsal kalkınma yatırımlarına, 2 milyon 285 bin 828 lirası ise sertifikalı tohum kullanım desteğine ayrıldı.