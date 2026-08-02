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İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru: En yüksek günlük yolcu sayısı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru: En yüksek günlük yolcu sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 1 Ağustos 2026 tarihinde 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, 1 Ağustos'ta 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla İstanbul Havalimanı'mız yeni bir rekora imza attı." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru: En yüksek günlük yolcu sayısı - 1

KÜRESEL AKTARMA MERKEZİ KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıkta stratejik önemini her geçen gün artırdığını vurgulayan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu." dedi.

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