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Esnafa yeni finansman desteği: Kredi limitleri yükseltildi, vadeler uzatıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esnafa yeni finansman desteği: Kredi limitleri yükseltildi, vadeler uzatıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni finansman desteklerinin detaylarını paylaştı. Buna göre Hazine destekli işletme kredisi limiti 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeyle bazı kredi vadeleri de uzatıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve sanatkarlara yönelik açıkladığı yeni finansman destekleriyle ilgili paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan liderliğinde üretimin, ticaretin ve alın terinin yanında durmaya devam ettiklerini aktaran Bolat, esnaf ve sanatkarları güçlendirecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Esnafa yeni finansman desteği: Kredi limitleri yükseltildi, vadeler uzatıldı - 1

"YENİ DESTEKLERİMİZ ESNAF VE SANATKARLARIMIZIN FİNANSMANA ULAŞMASINI KOLAYLAŞTIRACAK"

Bolat, bu kapsamda yeni finansman limitlerine işaret ederek Hazine destekli işletme kredisinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildiğini anımsattı. İş yeri, taşıt ve makine-teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limitinin ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya çıkarıldığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup iş yeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine-teçhizat alımına yönelik kredilerde vadeler ise 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Yeni desteklerimiz esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak, üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacak. Bütün esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Esnafa yeni finansman desteği: Kredi limitleri yükseltildi, vadeler uzatıldı - 2

BAŞKAN ERDOĞAN: "KREDİLERİNİN LİMİTİNİ 1 MİLYON LİRADAN 1,5 MİLYON LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos Cumartesi günü AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen İl Danışma Meclisinde gerçekleştirdiği konuşmasında esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni finansman desteğini açıklamıştı.

"Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan Hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz" diyen Erdoğan, iş yeri, taşıt ve makine-teçhizat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükselttiklerini bildirmişti.

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