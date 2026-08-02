Türkiye'yi ağlatan o çifte Başkan Erdoğan'dan müjde: Devlet şefkati yaraları sarıyor

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde çıkan yangında evleri ve bin saman balyası kül olan Gündoğan çiftini devlet yalnız bırakmadı. "Canımıza bir şey olmadı." diyerek eşini teselli eden Dürdane Teyze ile Haydar Amca'yı ziyaret eden Kaymakam Muhammed Raşit Aktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek yanan evin yerine kısa sürede çok daha iyisinin inşa edileceği müjdesini verdi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde iki gün önce çıkan ot yangının da evleri ve yaklaşık bin saman balyası kullanılamaz hale gelen Haydar ve Dürdane Gündoğan çiftine devlet sahip çıktı. DEVLET ŞEFKATİ YARALARI SARIYOR!

Yangın günü alevlerin arasında yılların emeğini kaybeden Haydar Gündoğan gözyaşlarına hakim olamamıştı. Dürdane Gündoğan ise, "Ağlama Haydar, canımıza bir şey olmadı. Yarın daha iyisi olur" sözleriyle kocasını teselli etmişti. Küller arasında eşine umut veren yaşlı kadının metaneti, İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirmesiyle milyonlarca vatandaşın yüreğine dokundu.

Yangının ardından Kırıkkale Valiliği harekete geçti. Gündoğan çiftinin ihtiyaçlarının karşılanması ve yangının açtığı yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Balışeyh Kaymakamı Muhammed Raşit Aktay da aileyi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kaymakam Aktay, ziyaret sırasında Haydar ve Dürdane Gündoğan çiftiyle bir süre sohbet etti. Aktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in ve milletvekillerinin selamlarını aileye iletti.

"İLK GÜN OLDUĞU GİBİ HER ZAMAN YANINIZDAYIZ" Devletin ilk günden itibaren yanlarında olduğunu belirten Aktay, Gündoğan çiftinin evinin en kısa sürede yeniden yapılacağını ifade etti. Aktay, "Dürdane teyzem, Haydar amcam; Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın, Valimizin ve vekillerimizin selamlarını iletiyorum. Onlar sizleri çok sevdi, Türkiye sizleri çok sevdi. Biz ilk gün olduğu gibi her zaman yanınızdayız. Evinizi en güzel şekilde, Dürdane teyzemin söylediği gibi daha iyisini yapacağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın, gönlünüz ferah olsun" dedi.