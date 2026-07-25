Yasalaşan düzenleme kapsamında, tesislerin faaliyette bulunduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere iş yerinden bildirilen sigortalıların prim gün sayısının 116,67 TL ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutarda destek verilecek. Uygulamayla her bir sigortalı için aylık 3 bin 500 TL'ye kadar prim desteği sağlanırken, turizm sektörüne ayrılan toplam kaynak 6 milyar lira oldu.