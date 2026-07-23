"HERHANGİ BİR POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Ekonomist Tonguç Erbaş, TCMB'nin açıklayacağı Temmuz ayı faiz kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Herhangi bir politika değişikliği, faizde veya gecelikten haftalık fonlamaya geçiş gibi bir karar alınacağını düşünmüyorum. Bir önceki toplantıdan farklı olarak karar metninde enflasyona ilişkin daha iyimser değerlendirmeler yapılabileceğini, talebin azaldığına, kredi büyümesinin yavaşladığına ve önümüzdeki dönemde patikanın aşağı yönlü olmasının beklendiğine ilişkin mesajlar verilebileceğini düşünüyorum."