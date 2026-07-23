Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Yılın beşinci faiz kararının yer alacağı Para Politikası Kurulu (PPK) karar metnindeki mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığında 23 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yılın beşinci faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.
Politika faizine yönelik kararın yanı sıra enflasyon görünümü ve para politikasının seyrine dair mesajlar içermesi beklenen karar metni de piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası'nın yayımladığı 2026 Para Politikası Kurulu takvimine göre Temmuz ayı faiz toplantısı bugün Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilecek.
PPK toplantısının ardından yılın beşinci faiz kararı aynı gün saat 14.00'te TCMB tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
KARAR METNİNDE 'JEOPOLİTİK' VE 'ENFLASYON' MESAJLARI ÖNEM TAŞIYOR
Bugün saat 14.00'te açıklanacak faiz kararının yanı sıra karar metninin içeriği de piyasalar açısından önem taşıyor. Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin metinde nasıl yer bulacağı ve enflasyonla mücadeleye ilişkin verilecek mesajlar yakından takip edilecek.
Karar metninde kullanılacak dilin, gelecek döneme yönelik para politikası açısından önemli sinyaller vermesi bekleniyor.