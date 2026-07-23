CANLI YAYIN

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Yılın beşinci faiz kararının yer alacağı Para Politikası Kurulu (PPK) karar metnindeki mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığında 23 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yılın beşinci faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.

Politika faizine yönelik kararın yanı sıra enflasyon görünümü ve para politikasının seyrine dair mesajlar içermesi beklenen karar metni de piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde? - 1

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın yayımladığı 2026 Para Politikası Kurulu takvimine göre Temmuz ayı faiz toplantısı bugün Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilecek.

PPK toplantısının ardından yılın beşinci faiz kararı aynı gün saat 14.00'te TCMB tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde? - 2

KARAR METNİNDE 'JEOPOLİTİK' VE 'ENFLASYON' MESAJLARI ÖNEM TAŞIYOR

Bugün saat 14.00'te açıklanacak faiz kararının yanı sıra karar metninin içeriği de piyasalar açısından önem taşıyor. Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin metinde nasıl yer bulacağı ve enflasyonla mücadeleye ilişkin verilecek mesajlar yakından takip edilecek.

Karar metninde kullanılacak dilin, gelecek döneme yönelik para politikası açısından önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde? - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Temmuz ayı PPK toplantısına dair medyan beklenti de politika faizinin yüzde 37 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde? - 4

"HERHANGİ BİR POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Ekonomist Tonguç Erbaş, TCMB'nin açıklayacağı Temmuz ayı faiz kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Herhangi bir politika değişikliği, faizde veya gecelikten haftalık fonlamaya geçiş gibi bir karar alınacağını düşünmüyorum. Bir önceki toplantıdan farklı olarak karar metninde enflasyona ilişkin daha iyimser değerlendirmeler yapılabileceğini, talebin azaldığına, kredi büyümesinin yavaşladığına ve önümüzdeki dönemde patikanın aşağı yönlü olmasının beklendiğine ilişkin mesajlar verilebileceğini düşünüyorum."

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde? - 5

ÖNCEKİ TOPLANTIDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

TCMB, Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı kararda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bırakmıştı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir" değerlendirmesine yer verilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde? - 6

2026 MERKEZ BANKASI KALAN PPK TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB'nin açıkladığı takvime göre 2026 yılında Temmuz toplantısının ardından gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantıları şu tarihlerde yapılacak:

  • 10 Eylül 2026
  • 22 Ekim 2026
  • 10 Aralık 2026
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttuİngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU
İşte Fedin faiz kararıİşte Fedin faiz kararı İŞTE FED'İN FAİZ KARARI
MB faizi sabit bıraktıMB faizi sabit bıraktı MB FAİZİ SABİT BIRAKTI

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın