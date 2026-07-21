Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten yılın ilk yarısında rekor kârlılık

Sigorta ve hayat emeklilik sektörünün öncü şirketleri Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, ilk 6 ayda güçlü büyümesini sürdürerek toplamda 24,5 milyar TL rekor net kârlılığa imza attı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, yılın ilk yarısında güçlü finansal büyümesini sürdürerek piyasa beklentilerinin üzerinde rekor kârlılığa ulaştı. Türkiye Sigorta, 2026'nın ilk 6 ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 13 milyar 450 milyon TL'ye, Türkiye Hayat Emeklilik ise yüzde 52 artışla 11 milyar 8 milyon TL'ye yükseltti. Böylece iki şirket, 1 Ocak–30 Haziran 2026 döneminde toplam net kârını %48 artırarak 24,5 milyar TL ile rekor kârlılığa imza attı. Türkiye Sigorta, 2026 yılının ilk yarısında prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre %30 artırarak 94 milyar 213 milyon TL'ye yükseltirken, pazar payını da %15 seviyesine taşıdı.

Türkiye Hayat Emeklilik ise yılın ilk 6 ayında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon büyüklüğünü yüzde 49 artışla 525 milyar TL'ye, katılımcı sayısını da yaklaşık 5 milyona yükseltti. Şirket, aynı dönemde hayat branşında yüzde 53,4 büyümeyle 20 milyar 270 milyon TL prim üretimine ve yüzde 17,7 pazar payına ulaştı. Haziran sonu itibarıyla, Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü 193,3 milyar TL'ye, özsermaye büyüklüğü ise 61 milyar TL'ye ulaşırken, özkaynak kârlılığı yüzde 48 olarak gerçekleşti. Türkiye Hayat Emeklilik'in ise aktif büyüklüğü 598,4 milyar TL'ye, özsermaye büyüklüğü 39,4 milyar TL'ye ulaşırken özkaynak kârlılık oranı ise yüzde 62 olarak gerçekleşti. Türkiye Sigorta'nın sermaye yeterlilik rasyosu %213, Türkiye Hayat Emeklilik'in sermaye yeterlilik rasyosu ise %377 seviyesinde kaydedildi. Bileşik rasyo oranı ise Türkiye Sigorta'da %88,34, Türkiye Hayat Emeklilik ise %64,92 seviyesinde gerçekleşti. 2026 yılı içerisinde; Türkiye Sigorta tarafından 3 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtımı yapılacak olup, şirket yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımıyla sermayesini 10 milyar TL'den 20 milyar TL'ye yükseltti. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise, 3 milyar TL'lik temettü dağıtımı yapılacak olup, şirket sermayesi ise 5 milyar TL'den 10 milyar TL'ye yükseldi.