Bakan Kurum'dan Tuzla paylaşımı: Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha

"EVİNE GÜVENMEYENLER GİTSİN BAŞVURSUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha... Milletimizin yüzü gülünce bize dünyalar verilmiş gibi oluyor" ifadelerine yer verdi.

Hak sahiplerinden Sıdıka Koca, evlerinin daha önce depreme dayanıksız olduğunu belirterek, "Bizim evlerimiz çürümüştü, o dönem bütün demirleri çıkmıştı. Millet belediyeye gitti, şikayet etti. Belediye başkanının kararıyla bu evden çıktık. Allah razı olsun. İyi ki de çıkmışız. Bizi çürük binadan kurtardılar. Bin şükür; gönül rahatlığıyla uyuyorum. Sanki bütün dünyayı bana vermişler gibi oldum. Ödemeler de iyi, insanı boğmuyor. Evleri çürük olanlar, evine güvenmeyenler devlete gitsin başvursun, evini yenilesin. Ben tavsiye ederim. Devlet bizim babamız. Devlet bizim iyiliğimizi ister. Devlet bizim perişan olmamızı istemez." dedi.

Sıdıka Koca'nın eşi Muzaffer Koca ise anahtarını aldıktan sonraki yaşadığı duyguyu, "Devletimiz Allah razı olsun buraya el attı. Rezerv alanlarını yaptı. Binamızı yaptı, teslim etti, biz anahtarımızı aldık. Evime girdim, duygulandım. Yani ağladım, kendi evime geldiğim için gözyaşlarımı tutamadım." sözleriyle anlattı.