İşsizlik Sigortası Fonu'nda yeni dönem: Kullanım oranı yüzde 50'ye yükseltildi!

Oranın yüzde 50'ye yükseltilmesiyle birlikte eğitim programları, aktif iş gücü projeleri ve işe yerleştirme hizmetleri için ayrılabilecek finansman artacak. Böylece istihdamı koruyucu ve artırıcı uygulamaların daha geniş kapsamda hayata geçirilmesinin önü açılmış olacak.

Düzenleme, işsizlik maaşı hesaplamasında değişiklik içermiyor. (Fotoğraf: AA)

İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTACAK MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, işsizlik maaşının tutarında doğrudan bir artış öngörmüyor. Karar, yalnızca İşsizlik Sigortası Fonu'nun prim gelirlerinden aktif iş gücü programları ve istihdam politikaları için ayrılabilecek kaynağın oranını yükseltiyor. İşsizlik ödeneğinin hesaplanma yöntemi veya ödeme miktarına ilişkin herhangi bir değişiklik ise bu düzenleme kapsamında yer almıyor.