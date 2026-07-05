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İşsizlik Sigortası Fonu'nda yeni dönem: Kullanım oranı yüzde 50'ye yükseltildi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İşsizlik Sigortası Fonu'nda yeni dönem: Kullanım oranı yüzde 50'ye yükseltildi!

İşsizlik Sigortası Fonu'nun eğitim, mesleki gelişim ve istihdam projelerinde kullanılabilecek prim gelirleri oranı 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte iş gücü piyasasına yönelik desteklerin kapsamının genişlemesi bekleniyor.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım alanlarına ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile fonun bir önceki yıl prim gelirlerinden eğitim, istihdam ve iş gücü piyasasına yönelik faaliyetlerde kullanılabilecek payı 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım oranı yüzde 50'ye çıkarıldı. (Fotoğraf: A Haber)İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım oranı yüzde 50'ye çıkarıldı. (Fotoğraf: A Haber)

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48'inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte, daha önce yüzde 30 olarak uygulanan oran 2026 yılı için yüzde 50'ye yükseltildi. Böylece fonun belirli amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek kaynak miktarı artırılmış oldu.

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Mesleki eğitim ve istihdam projelerine daha fazla kaynak ayrılacak. (Fotoğraf: A Haber)Mesleki eğitim ve istihdam projelerine daha fazla kaynak ayrılacak. (Fotoğraf: A Haber)

EK KAYNAK HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

Artırılan kaynak, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda belirtilen aktif iş gücü politikalarının finansmanında değerlendirilecek. Bunlar arasında;

  • İş gücünün istihdam edilebilirliğini artıran programlar,
  • Mesleki eğitim ve beceri geliştirme faaliyetleri,
  • İşsiz kalma riski bulunan çalışanların yeni alanlara yönlendirilmesi,
  • İstihdamı artırıcı ve koruyucu projeler,
  • İşe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri,
  • İş gücü piyasasına yönelik araştırma ve planlama çalışmaları,

Kanunda belirtilen personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler yer alıyor. Özellikle teknolojik dönüşüm nedeniyle işini kaybetme riski taşıyan kişilerin yeni meslek alanlarına kazandırılmasına yönelik çalışmaların daha güçlü şekilde desteklenmesi hedefleniyor.

Fon gelirlerinin kullanım oranı 2026 yılı için yeniden belirlendi. (Fotoğraf: A Haber)Fon gelirlerinin kullanım oranı 2026 yılı için yeniden belirlendi. (Fotoğraf: A Haber)

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NDAKİ DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Oranın yüzde 50'ye yükseltilmesiyle birlikte eğitim programları, aktif iş gücü projeleri ve işe yerleştirme hizmetleri için ayrılabilecek finansman artacak. Böylece istihdamı koruyucu ve artırıcı uygulamaların daha geniş kapsamda hayata geçirilmesinin önü açılmış olacak.

Düzenleme, işsizlik maaşı hesaplamasında değişiklik içermiyor. (Fotoğraf: AA)Düzenleme, işsizlik maaşı hesaplamasında değişiklik içermiyor. (Fotoğraf: AA)

İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTACAK MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, işsizlik maaşının tutarında doğrudan bir artış öngörmüyor. Karar, yalnızca İşsizlik Sigortası Fonu'nun prim gelirlerinden aktif iş gücü programları ve istihdam politikaları için ayrılabilecek kaynağın oranını yükseltiyor. İşsizlik ödeneğinin hesaplanma yöntemi veya ödeme miktarına ilişkin herhangi bir değişiklik ise bu düzenleme kapsamında yer almıyor.

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