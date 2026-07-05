İşsizlik Sigortası Fonu'nda yeni dönem: Kullanım oranı yüzde 50'ye yükseltildi!
İşsizlik Sigortası Fonu'nun eğitim, mesleki gelişim ve istihdam projelerinde kullanılabilecek prim gelirleri oranı 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte iş gücü piyasasına yönelik desteklerin kapsamının genişlemesi bekleniyor.
İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım alanlarına ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile fonun bir önceki yıl prim gelirlerinden eğitim, istihdam ve iş gücü piyasasına yönelik faaliyetlerde kullanılabilecek payı 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
"İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48'inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla birlikte, daha önce yüzde 30 olarak uygulanan oran 2026 yılı için yüzde 50'ye yükseltildi. Böylece fonun belirli amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek kaynak miktarı artırılmış oldu.
EK KAYNAK HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?
Artırılan kaynak, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda belirtilen aktif iş gücü politikalarının finansmanında değerlendirilecek. Bunlar arasında;
- İş gücünün istihdam edilebilirliğini artıran programlar,
- Mesleki eğitim ve beceri geliştirme faaliyetleri,
- İşsiz kalma riski bulunan çalışanların yeni alanlara yönlendirilmesi,
- İstihdamı artırıcı ve koruyucu projeler,
- İşe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri,
- İş gücü piyasasına yönelik araştırma ve planlama çalışmaları,
Kanunda belirtilen personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler yer alıyor. Özellikle teknolojik dönüşüm nedeniyle işini kaybetme riski taşıyan kişilerin yeni meslek alanlarına kazandırılmasına yönelik çalışmaların daha güçlü şekilde desteklenmesi hedefleniyor.