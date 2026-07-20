Asgari ücret devrimi yolda: Şehre ve sektöre göre maaş dönemi mi başlıyor?
Hükümet, iş gücü piyasasındaki farklı sektörlerin maliyet yapıları ile iller arasındaki ekonomik koşulları dikkate alacak sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde çalışma yürütüyor. Hazırlık sürecinde farklı ülke örnekleri incelenirken, henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığı ve nihai değerlendirmenin çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılacağı belirtiliyor.
Hükümet, asgari ücret sistemine ilişkin alternatif modeller üzerinde yürüttüğü çalışmalarda sektörel ve bölgesel ücret uygulamasını değerlendiriyor. Çalışmada farklı sektörlerin maliyet yapıları ile şehirler arasındaki ekonomik farklılıklar dikkate alınırken, çalışanların alım gücü ile işletmelerin rekabet gücü arasında sürdürülebilir bir denge kurulması hedefleniyor.
Henüz kesinleşmiş bir düzenleme bulunmazken, ekonomi yönetimi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda nihai kararın verilmesi bekleniyor.
HÜKÜMET HANGİ MODELİ DEĞERLENDİRİYOR?
Edinilen bilgilere göre çalışma kapsamında sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli masaya yatırıldı.
- Bu modelde;
- Sektörlerin maliyet yapıları
- Bölgelerin yaşam maliyetleri
- İstihdam yapısı
- İş gücü piyasasının ihtiyaçları
gibi kriterlerin dikkate alınması öngörülüyor.