Hazırlık sürecinde çok sayıda ülkedeki ücret uygulamaları da analiz edildi.

Belçika: Ulusal taban ücretin yanında sektörlere göre daha yüksek ücret uygulamaları bulunuyor.

Almanya: Ulusal asgari ücret uygulanırken bazı sektörlerde toplu iş sözleşmeleriyle daha yüksek ücretler belirleniyor.

Sabah'ın haberine göre; Aynı ülke içinde sektörlere veya bölgelere göre farklı asgari ücret uygulanmasını öngören ücret sistemidir.

Hindistan: Eyaletler ve bazı sektörler için farklı asgari ücret uygulamaları bulunuyor.

Çin: Eyaletler ve büyük şehirler kendi ekonomik şartlarına göre ücret belirliyor.

Meksika: Ülke ücret bölgelerine ayrılıyor ve sınır bölgelerinde daha yüksek asgari ücret uygulanıyor.

ABD: Federal asgari ücretin yanında eyaletler ve bazı şehirler daha yüksek ücret belirleyebiliyor.

Türkiye'de karar kesinleşti mi?

Hayır. Yürütülen çalışma hazırlık aşamasında bulunuyor. Henüz kesinleşmiş herhangi bir karar açıklanmadı.

Model hangi kurumlar tarafından değerlendiriliyor?

Ekonomi yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmelerinin ardından nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Dünyada bu sistemi uygulayan ülkeler var mı?

Evet. Almanya, Belçika, ABD, Kanada, Japonya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede sektörel veya bölgesel ücret uygulamalarının farklı örnekleri bulunuyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda nihai karar şekillenecek. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde uygulamanın kapsamı, geçiş süreci ve denetim mekanizmaları ayrıca belirlenecek.