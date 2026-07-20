Yılın ilk yarısında 9,8 milyon altın basıldı: En çok tercih yine çeyrek altın oldu
Türkiye'de yılın ilk altı ayında Darphane tarafından 9 milyon 829 bin 183 adet altın basıldı. Üretimin büyük bölümünü ziynet altınları oluştururken, 6 milyon 222 bin 610 adetle çeyrek altın açık ara ilk sıraya yerleşti. Basım için ise toplam 33 ton 412 kilogramı aşan altın kullanıldı.
Türkiye'de altın talebi yılın ilk yarısında üretim rakamlarına da yansıdı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-haziran döneminde farklı türlerde toplam 9 milyon 829 bin 183 adet altın basıldı. Üretimde en büyük payı ziynet altınları alırken, en fazla basılan ürün ise çeyrek ziynet altın oldu.
DARPHANE ÜRETİMİ GÜVENLİKLİ SÜREÇLERDEN GEÇİYOR
Cumhuriyet altınları yalnızca Darphane tarafından üretiliyor. Üretim sürecinde 24 ayar standart külçe altın; döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl ve kalite kontrol gibi birçok hassas aşamadan geçiriliyor. Ardından altınlar 22 ayar olarak, sikke ve ziynet olmak üzere iki ana grupta ve 10 farklı çap ile ağırlıkta piyasaya sunuluyor.
Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk kabartması bulunan meskük altınlar halk arasında "Ata lira" olarak bilinirken daha ince yapıda üretilen ziynet altınları ise ağırlıklı olarak yatırım ve takı amacıyla tercih ediliyor.
ÜRETİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ZİYNET ALTINLARI OLUŞTURDU
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk altı ayında basılan altınların:
|Altın türü
|Basılan adet
|Cumhuriyet ziynet altını
|8.454.870
|Cumhuriyet sikke altını
|1.362.011
|Reşad sikke altını
|12.302
|Toplam
|9.829.183
Bu üretim için toplam 33 ton 412 kilogram 853,3 gram altın kullanıldı.