Yılın ilk yarısında 9,8 milyon altın basıldı: En çok tercih yine çeyrek altın oldu

Türkiye'de altın talebi yılın ilk yarısında üretim rakamlarına da yansıdı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-haziran döneminde farklı türlerde toplam 9 milyon 829 bin 183 adet altın basıldı. Üretimde en büyük payı ziynet altınları alırken, en fazla basılan ürün ise çeyrek ziynet altın oldu.

Darphane, yılın ilk yarısında 9,8 milyon adedi aşan altın üretimine imza attı. (Fotoğraf: A Haber)

DARPHANE ÜRETİMİ GÜVENLİKLİ SÜREÇLERDEN GEÇİYOR

Cumhuriyet altınları yalnızca Darphane tarafından üretiliyor. Üretim sürecinde 24 ayar standart külçe altın; döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl ve kalite kontrol gibi birçok hassas aşamadan geçiriliyor. Ardından altınlar 22 ayar olarak, sikke ve ziynet olmak üzere iki ana grupta ve 10 farklı çap ile ağırlıkta piyasaya sunuluyor.

Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk kabartması bulunan meskük altınlar halk arasında "Ata lira" olarak bilinirken daha ince yapıda üretilen ziynet altınları ise ağırlıklı olarak yatırım ve takı amacıyla tercih ediliyor.