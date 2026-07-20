CANLI YAYIN

Yılın ilk yarısında 9,8 milyon altın basıldı: En çok tercih yine çeyrek altın oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yılın ilk yarısında 9,8 milyon altın basıldı: En çok tercih yine çeyrek altın oldu

Türkiye'de yılın ilk altı ayında Darphane tarafından 9 milyon 829 bin 183 adet altın basıldı. Üretimin büyük bölümünü ziynet altınları oluştururken, 6 milyon 222 bin 610 adetle çeyrek altın açık ara ilk sıraya yerleşti. Basım için ise toplam 33 ton 412 kilogramı aşan altın kullanıldı.

Türkiye'de altın talebi yılın ilk yarısında üretim rakamlarına da yansıdı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-haziran döneminde farklı türlerde toplam 9 milyon 829 bin 183 adet altın basıldı. Üretimde en büyük payı ziynet altınları alırken, en fazla basılan ürün ise çeyrek ziynet altın oldu.

Darphane, yılın ilk yarısında 9,8 milyon adedi aşan altın üretimine imza attı. (Fotoğraf: A Haber)Darphane, yılın ilk yarısında 9,8 milyon adedi aşan altın üretimine imza attı. (Fotoğraf: A Haber)

DARPHANE ÜRETİMİ GÜVENLİKLİ SÜREÇLERDEN GEÇİYOR

Cumhuriyet altınları yalnızca Darphane tarafından üretiliyor. Üretim sürecinde 24 ayar standart külçe altın; döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl ve kalite kontrol gibi birçok hassas aşamadan geçiriliyor. Ardından altınlar 22 ayar olarak, sikke ve ziynet olmak üzere iki ana grupta ve 10 farklı çap ile ağırlıkta piyasaya sunuluyor.

Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk kabartması bulunan meskük altınlar halk arasında "Ata lira" olarak bilinirken daha ince yapıda üretilen ziynet altınları ise ağırlıklı olarak yatırım ve takı amacıyla tercih ediliyor.

İlk altı ayda üretilen altınların önemli bölümünü çeyrek ziynet altınlar oluşturdu. (Fotoğraf: A Haber)İlk altı ayda üretilen altınların önemli bölümünü çeyrek ziynet altınlar oluşturdu. (Fotoğraf: A Haber)

ÜRETİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ZİYNET ALTINLARI OLUŞTURDU

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk altı ayında basılan altınların:

Altın türü Basılan adet
Cumhuriyet ziynet altını 8.454.870
Cumhuriyet sikke altını 1.362.011
Reşad sikke altını 12.302
Toplam 9.829.183

Bu üretim için toplam 33 ton 412 kilogram 853,3 gram altın kullanıldı.

Altın üretiminde yılın ilk yarısında kullanılan toplam altın miktarı 33 tonu geçti. (Fotoğraf: AA)Altın üretiminde yılın ilk yarısında kullanılan toplam altın miktarı 33 tonu geçti. (Fotoğraf: AA)

ÇEYREK ALTIN AÇIK ARA İLK SIRADA

Ziynet altınları içinde en yüksek üretim yine çeyrek altında gerçekleşti. İlk altı ayda 6 milyon 222 bin 610 adet çeyrek ziynet altın basıldı. Böylece çeyrek altın, tüm altın çeşitleri arasında en fazla üretilen ürün olmayı sürdürdü.

Ziynet altınlarının dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Ziynet altını çeşidi Basılan adet
Çeyrek 6.222.610
Yarım 898.835
Tam (Birlik) 1.288.413
İkibuçukluk 44.702
Beşlik 310

Söz konusu dönemde basılan ziynet cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 gram olarak kayıtlara geçti.

İlk altı aylık üretim verileri, çeyrek altına yönelik talebin sürdüğünü ortaya koydu. (Fotoğraf: AA)İlk altı aylık üretim verileri, çeyrek altına yönelik talebin sürdüğünü ortaya koydu. (Fotoğraf: AA)

SİKKE ALTINLARDA LİDER TAM ALTIN

Cumhuriyet sikke altınları kategorisinde ise en yüksek üretim birlik (tam) altın grubunda gerçekleşti. İlk altı ayda basılan sikke altınlarının dağılımı şöyle oldu:

Sikke altını çeşidi Basılan adet
Çeyrek 110.670
Yarım 17.582
Tam (Birlik) 1.227.909
İkibuçukluk 600
Beşlik 5.250

Toplam 1 milyon 362 bin 11 adet sikke cumhuriyet altını üretilirken, bunların toplam ağırlığı 9 ton 322 kilogram 489,9 gram olarak hesaplandı.

Açıklanan verilere göre yılın ilk yarısında milyonlarca altın piyasaya kazandırıldı.(Fotoğraf: AA)Açıklanan verilere göre yılın ilk yarısında milyonlarca altın piyasaya kazandırıldı.(Fotoğraf: AA)

REŞAD ALTINI ÜRETİMİ SINIRLI KALDI

Darphane verilerine göre yılın ilk yarısında 12 bin 302 adet Reşad sikke altını basıldı. Reşad altınlarının dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Yarım: 1.782 adet
  • Tam (Birlik): 5.960 adet
  • İkibuçukluk: 600 adet
  • Beşlik: 3.960 adet

Toplam üretilen Reşad altınlarının ağırlığı ise 203 kilogram 123,4 gram oldu.

İLK ALTI AYIN ÜRETİM TABLOSU

Tüm kategoriler birlikte değerlendirildiğinde, yılın ilk yarısında Türkiye'de üretilen altınların büyük bölümünü ziynet altınları oluşturdu. Özellikle çeyrek altının üretim rakamı, yatırımcıların ve vatandaşların bu ürüne olan talebinin üretim planlamasına da yansıdığını ortaya koydu.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın