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LGS ve YKS adaylarına dijital kolaylık! DABİS artık İŞKUR Mobil'de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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LGS ve YKS adaylarına dijital kolaylık! DABİS artık İŞKUR Mobil'de

LGS'ye giren yaklaşık 1 milyon, YKS'ye katılan yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren yeni uygulama devreye alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yalnızca danışmanlar aracılığıyla kullanılan DABİS'in artık İŞKUR Mobil üzerinden öğrenci ve velilere açıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca öğrencinin tercih sürecine rehberlik edecek önemli bir uygulamayı kamuoyuyla paylaştı. LGS ve YKS tercih döneminde kullanılacak Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), artık yalnızca iş ve meslek danışmanlarının değil, öğrenci, mezun ve velilerin de doğrudan erişimine açıldı. Sistem, eğitim tercihlerini iş gücü piyasasına ilişkin verilerle desteklemeyi amaçlıyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

DABİS NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

DABİS, mezunların iş gücü piyasasındaki performansını objektif verilerle analiz eden bir karar destek sistemi olarak geliştirildi. Sistem, öğrencilerin lise alanı veya üniversite bölümü seçerken yalnızca ilgi alanlarını değil, mezuniyet sonrası karşılaşabilecekleri istihdam verilerini de değerlendirmesine imkan tanıyor.

Platformda yer alan veriler üç ana başlık altında toplanıyor:

  • İstihdam dinamikleri göstergeleri
  • Nitelikli iş gücü göstergeleri
  • Girişimcilik ekosistemi göstergeleri

Bu veriler sayesinde öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri alanların iş piyasasındaki karşılığını daha somut şekilde görebiliyor.

(Fotoğraf: DABİS)(Fotoğraf: DABİS)

BAKAN IŞIKHAN: ARTIK ÖĞRENCİ VE VELİLER DE DOĞRUDAN KULLANABİLECEK

Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda konuşan Bakan Vedat Işıkhan, DABİS'in bugüne kadar yalnızca İŞKUR iş ve meslek danışmanları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehber öğretmenler aracılığıyla kullanıldığını hatırlattı.

"Daha önce yalnızca İŞKUR iş ve meslek danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan Danışman Bilgi Sistemi hizmetini artık İŞKUR Mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve velilerimizin kullanımına açtık."

(Fotoğraf: DABİS)(Fotoğraf: DABİS)

HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLECEK?

DABİS, tercih edilecek meslek lisesi alanı veya üniversite bölümüyle ilgili çok sayıda gösterge sunuyor. Sistemde kullanıcılar şu bilgilere erişebiliyor:

Sunulan gösterge İçerik
İş bulma süresi Mezunların ortalama ne kadar sürede işe yerleştiği
Ücret düzeyi Mezunların elde ettiği ortalama gelir
İstihdam oranı Mezunların ne kadarının çalıştığı
Meslek çeşitliliği Mezunların çalışabileceği farklı iş alanları
Girişimcilik oranı Mezunların ne kadarının girişimci olduğu
Girişimin sürdürülebilirliği Kurulan işletmelerin ortalama devam süresi
Akademik devam Mezunların lisansüstü eğitime yönelme oranı

Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgiye göre meslek lisesi alanları için 14, üniversite bölümleri için ise 15 farklı gösterge kullanıcıların incelemesine sunuluyor.

(Fotoğraf: DABİS)(Fotoğraf: DABİS)

BÖLÜMLER VE ALANLAR KARŞILAŞTIRILABİLECEK

DABİS'in dikkat çeken özelliklerinden biri de karşılaştırma imkanı sunması. Kullanıcılar ister aynı üniversitenin iki farklı bölümünü, ister farklı üniversitelerdeki aynı bölümü, isterse farklı alanları seçerek iş gücü göstergeleri üzerinden kıyaslama yapabiliyor. Böylece tercih sürecinde yalnızca puan değil, mezuniyet sonrası kariyer verileri de dikkate alınabiliyor.

(Fotoğraf: DABİS)(Fotoğraf: DABİS)

YÜZ YÜZE DANIŞMANLIK DESTEĞİ DE SÜRECEK

Dijital hizmetin yanında yüz yüze danışmanlık desteğinin de devam edeceğini belirten Bakan Işıkhan, tercih döneminde profesyonel destek almak isteyenlerin İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine başvurabileceğini söyledi.

"Tercih sürecinde profesyonel destek almak isteyen gençlerimiz ve velilerimiz, tüm Türkiye'deki İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerimize giderek iş ve meslek danışmanlarımızdan tercih danışmanlığı hizmeti alabilir."

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

DABİS yalnızca üniversite adaylarına değil, eğitim hayatının farklı aşamalarındaki kullanıcılara da hizmet veriyor. Sistemden;

  • Ortaokul öğrencileri
  • Lise öğrencileri
  • Üniversite öğrencileri
  • Mezunlar
  • Veliler
  • İş ve meslek danışmanları
  • Rehber öğretmenler

yararlanabiliyor.

(Fotoğraf: DABİS)(Fotoğraf: DABİS)

DABİS NASIL KULLANILIYOR?

Öğrenci, mezun ve veliler sisteme iki farklı yöntemle erişebiliyor.

  • İŞKUR Mobil uygulamasına giriş yaparak DABİS menüsünü seçmek.
  • İŞKUR e-Şube üzerinden Hizmetler menüsündeki DABİS ekranına ulaşmak.

Profesyonel destek almak isteyenler ise Türkiye genelindeki İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine başvurarak iş ve meslek danışmanlarından tercih danışmanlığı hizmeti alabiliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

TERCİH DÖNEMİNDE NEDEN ÖNEMLİ?

LGS ve YKS sonrasında yapılacak tercihler, öğrencilerin eğitim hayatının yanı sıra meslek yaşamını da doğrudan etkiliyor. DABİS, bu süreçte adayların yalnızca taban puan veya sıralamaya göre değil, mezuniyet sonrası istihdam, gelir ve kariyer verilerini de dikkate alarak karar vermesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Özellikle iş bulma süresi, ücret düzeyi ve girişimcilik oranı gibi göstergeler, tercih yapılacak bölümün gelecekteki potansiyeline ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖĞRENCİ VE VELİLERE ÇAĞRI

Konuşmasının sonunda öğrenci ve velilere seslenen Bakan Işıkhan, tercih sürecinde veriye dayalı karar verilmesinin önemine dikkat çekti.

"Sizi İŞKUR Mobil'i indirerek bu alanda yapılmış en kapsamlı uygulama olan Danışman Bilgi Sistemi'ni kullanmaya, tercihlerinizi veriler ve danışmanlık desteğiyle şekillendirmeye davet ediyorum."

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