LGS ve YKS adaylarına dijital kolaylık! DABİS artık İŞKUR Mobil'de
LGS'ye giren yaklaşık 1 milyon, YKS'ye katılan yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren yeni uygulama devreye alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yalnızca danışmanlar aracılığıyla kullanılan DABİS'in artık İŞKUR Mobil üzerinden öğrenci ve velilere açıldığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca öğrencinin tercih sürecine rehberlik edecek önemli bir uygulamayı kamuoyuyla paylaştı. LGS ve YKS tercih döneminde kullanılacak Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), artık yalnızca iş ve meslek danışmanlarının değil, öğrenci, mezun ve velilerin de doğrudan erişimine açıldı. Sistem, eğitim tercihlerini iş gücü piyasasına ilişkin verilerle desteklemeyi amaçlıyor.
DABİS NEDİR, NE İŞE YARIYOR?
DABİS, mezunların iş gücü piyasasındaki performansını objektif verilerle analiz eden bir karar destek sistemi olarak geliştirildi. Sistem, öğrencilerin lise alanı veya üniversite bölümü seçerken yalnızca ilgi alanlarını değil, mezuniyet sonrası karşılaşabilecekleri istihdam verilerini de değerlendirmesine imkan tanıyor.
Platformda yer alan veriler üç ana başlık altında toplanıyor:
- İstihdam dinamikleri göstergeleri
- Nitelikli iş gücü göstergeleri
- Girişimcilik ekosistemi göstergeleri
Bu veriler sayesinde öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri alanların iş piyasasındaki karşılığını daha somut şekilde görebiliyor.
BAKAN IŞIKHAN: ARTIK ÖĞRENCİ VE VELİLER DE DOĞRUDAN KULLANABİLECEK
Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda konuşan Bakan Vedat Işıkhan, DABİS'in bugüne kadar yalnızca İŞKUR iş ve meslek danışmanları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehber öğretmenler aracılığıyla kullanıldığını hatırlattı.
"Daha önce yalnızca İŞKUR iş ve meslek danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan Danışman Bilgi Sistemi hizmetini artık İŞKUR Mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve velilerimizin kullanımına açtık."