LGS ve YKS adaylarına dijital kolaylık! DABİS artık İŞKUR Mobil'de

DABİS yalnızca üniversite adaylarına değil, eğitim hayatının farklı aşamalarındaki kullanıcılara da hizmet veriyor. Sistemden;

Profesyonel destek almak isteyenler ise Türkiye genelindeki İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine başvurarak iş ve meslek danışmanlarından tercih danışmanlığı hizmeti alabiliyor.

Öğrenci, mezun ve veliler sisteme iki farklı yöntemle erişebiliyor.

(Fotoğraf: A Haber)

TERCİH DÖNEMİNDE NEDEN ÖNEMLİ?

LGS ve YKS sonrasında yapılacak tercihler, öğrencilerin eğitim hayatının yanı sıra meslek yaşamını da doğrudan etkiliyor. DABİS, bu süreçte adayların yalnızca taban puan veya sıralamaya göre değil, mezuniyet sonrası istihdam, gelir ve kariyer verilerini de dikkate alarak karar vermesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Özellikle iş bulma süresi, ücret düzeyi ve girişimcilik oranı gibi göstergeler, tercih yapılacak bölümün gelecekteki potansiyeline ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖĞRENCİ VE VELİLERE ÇAĞRI

Konuşmasının sonunda öğrenci ve velilere seslenen Bakan Işıkhan, tercih sürecinde veriye dayalı karar verilmesinin önemine dikkat çekti.

"Sizi İŞKUR Mobil'i indirerek bu alanda yapılmış en kapsamlı uygulama olan Danışman Bilgi Sistemi'ni kullanmaya, tercihlerinizi veriler ve danışmanlık desteğiyle şekillendirmeye davet ediyorum."