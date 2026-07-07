Cevdet Yılmaz: Savunma ihracatçısı ülkeler arasında ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'daki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'na katıldı. Programda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

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NATO 3.0 DÖNEMİNE VURGU

Burada konuşan Yılmaz, bugünkü forumda ve yarınki zirvede İttifakın yeni bir döneme adım atacağını, "NATO 3.0" olarak da adlandırılan bu yeni dönemde İttifak içinde külfetin giderek daha adil biçimde paylaşılacağını düşündüğünü söyledi.

Yılmaz, gelinen aşamada mevcut jeopolitik sınamalar ışığında NATO içinde daha güçlü bir Avrupa sütununun inşa edilmesinin zorunluluk olduğunu vurgulayarak geçen yıl Lahey'de alınan savunma harcamalarında artış kararının tüm müttefikler tarafından kayda değer ölçüde yerine getirildiğini ve savunma harcamalarına yönelik yaklaşımın köklü şekilde dönüştüğünü ifade etti.

"Şimdi önümüzdeki sınama, artan savunma harcamalarının somut yeteneklere dönüştürülmesi ve bunun için gerekli sanayi üretim kapasitesinin oluşturulmasıdır" diyen Yılmaz, üretim kapasitelerinin hızla ve birbiriyle uyum içinde genişletilmesi gerektiği yönündeki tespite katıldığını, bu bağlamda Rutte'nin sıklıkla kullandığı "Teksas'tan Ankara'ya" ifadesinin son derece anlamlı olduğunu bildirdi.

"İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesi ile Türkiye'nin bu dönemin ruhunu erken bir aşamada kavramanın ve savunma sanayisinde yola erken çıkmanın avantajını yaşadığını dile getirerek şunları kaydetti: