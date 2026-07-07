Bakan Kacır: Türkiye savunma yatırımlarına ev sahipliği yapmaya hazır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında başlatılan HIT-Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı’nı duyurdu. Projenin toplam 5 milyar dolarlık destek bütçesine sahip olduğunu belirten Kacır, "Avrupa'nın üretim merkezi Türkiye, en ileri savunma teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını hızlandırmak için yatırımlara ev sahipliği yapmaya hazır" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen "HIT-Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı"nı duyurdu.
Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnovasyon şart, ancak tek başına yeterli değil. İnovasyon ancak sanayileşme ile gerçek bir stratejik güce dönüşür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, 5 milyar dolar tutarındaki destek bütçesiyle 'HIT-Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı'nı başlatıyoruz. Kapsamlı yatırım teşvik programımız HIT-30 kapsamında geleceğin kritik teknolojilerini geliştiren yatırımlara kapsamlı bir destek paketi sunacağız" dedi.
YATIRIMLARA 5 MİLYAR DOLARLIK DESTEK
Bakan Kacır, "HIT-Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı" ile geleceğin savunma teknolojilerine yatırım yapacak firmalara yüzde 60'a varan vergi teşviki, yüzde 20'ye varan hibe desteği, kamu alım ve istihdam desteği, kamu test ve doğrulama altyapılarına erişim, yatırım arazisi tahsisi ile yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar uygun koşullu finansman imkanı sunulacağını bildirdi.
"TÜRKİYE YATIRIMLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR"
Bakan Kacır ayrıca, "'HIT-Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı', yenilikçi şirketlerin daha hızlı ölçeklenmesini ve üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. İnovasyonu endüstriyel kapasiteye, endüstriyel kapasiteyi de stratejik güce dönüştürüyoruz. Avrupa'nın üretim merkezi Türkiye, en ileri savunma teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını hızlandırmak için yatırımlara ev sahipliği yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.
NATO'NUN İNOVASYON PROGRAMIYLA UYUMLU
Bakanlıktan alınan bilgilere göre NATO'nun savunma teknolojilerinin seri üretime kazandırılmasını önceliklendiren ve zirvede liderlere sunulacak "İnovasyon Ölçeklendirme Programı" yaklaşımıyla uyumlu olduğu değerlendirilen çağrı kapsamında yatırımcılara toplam 5 milyar dolarlık destek sağlanacak.
HIT-Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı ile yenilikçi şirketlerin daha hızlı ölçeklenmesi ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacak.
"ÇAĞRI ULUSLARARASI YATIRIMLARI TÜRKİYE'YE ÇEKECEK"
Bakan Kacır, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada HIT-30 Programı kapsamındaki "Yenilikçi Savunma Teknolojileri" çağrısının uluslararası yatırımların Türkiye'ye yönelmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Kacır, "Bugün de HIT-30 kapsamında 'Yenilikçi Savunma Teknolojileri' çağrısını ilan ettik ve 5 milyar dolar destekle Türkiye'de özellikle yenilikçi savunma teknolojilerinin büyük ölçekli üretimine yönelik yatırımları destekleyeceğimizi duyurduk" dedi.
"SAVUNMA SANAYİMİZİN ÖLÇEĞİNİ DAHA DA BÜYÜTMEYİ AMAÇLIYORUZ"
Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisinde 4 bin firmaya ve 100 bin nitelikli insan kaynağına ulaştığını belirterek binlerce yeni KOBİ'nin ve teknoloji girişiminin bu alana katılmasını hedeflediklerini söyledi.
Bakan Kacır, "Türkiye, Avrupa'nın en önemli üretici gücü. Ümit ediyorum ki HIT-30 'Yenilikçi Savunma Teknolojileri' çağrısı Türkiye'nin tüm uluslararası işbirlikleri için çok daha hızlandırıcı bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.