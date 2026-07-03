Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: İhracatta tarihi rekor

Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayında ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı. Bolat, "İhracat yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara çıktı." dedi.

Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Tüm zamanların en yüksek 3'üncü aylık ihracatının gerçekleştirildiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen ay ihracat yüzde 21,9'luk artışla 25 milyar dolar oldu" dedi.