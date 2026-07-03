En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR’a enflasyon zammı hesabı
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin temmuz zammı bugün açıklanacak haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Ekonomistlerin iki farklı enflasyon tahmini, zam oranlarının yüzde 17,82 ile yüzde 18,19 arasında şekillenebileceğini gösterirken, en düşük emekli maaşında oluşabilecek olası rakamlar da ortaya çıktı.
Temmuz ayında uygulanacak emekli ve memur maaş artışları için kritik gün geldi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammı, memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı kesinleşecek. Açıklama öncesinde yayımlanan beklenti anketleri, zam oranları ile en düşük emekli maaşının ulaşabileceği seviyelere ilişkin iki farklı senaryoyu ortaya koyuyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler, yalnızca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını değil, en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükselebileceğine ilişkin hesaplamaları da şekillendiriyor. Kesin zam oranı ve yeni en düşük emekli maaşı ise bugün saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisinin ardından netlik kazanacak.
AA Finans anketindeki yüzde 1,04'lük haziran enflasyonu tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,82'ye ulaşırken, en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 564 liraya çıkabileceği hesaplanıyor. Aynı senaryoda memur emeklilerinde en düşük aylık 31 bin 541 lira, memurlarda ise en düşük maaş 70 bin 288 lira seviyesine yükselebilir.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI ENFLASYONA GÖRE BELİRLENİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk altı ayında gerçekleşen TÜFE oranı kadar zam alıyor. İlk beş aylık dönemde yüzde 16,61'lik artış kesinleşirken, haziran verisiyle birlikte toplam zam oranı yüzde 18-19 bandına yaklaşabilir.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran enflasyonunun yüzde 1,36 gelmesi öngörülüyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 18,19 olacak. Böylece en düşük emekli maaşı yaklaşık 23 bin 638 liraya, memur emeklilerinin en düşük aylığı ise 31 bin 641 liraya yükselebilecek.
ZAMLI ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
En düşük emekli maaşında yapılacak artışın uygulanabilmesi için yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Düzenleme 17 Temmuz'a kadar tamamlanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı tutarı doğrudan hesaplarında görecek. Düzenlemenin daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girmesi halinde ise ilk etapta mevcut tutar ödenecek, oluşan maaş farkı daha sonra ayrıca emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
SSK emeklilerinin zamlı kök aylıkları ve ek ödemeleri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.
|Tarih
|Yapılacak İşlem
|1-5 Temmuz
|Memur emeklilerine aylık ödemeleri yapılacak. Zam farkları ise ay içerisinde ayrıca hesaplara yatırılacak.
|3 Temmuz
|Haziran ayı enflasyon verisi açıklanacak. Böylece memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zam oranları kesinleşecek.
|15 Temmuz
|Memurlar zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.
|17-26 Temmuz
|SSK emeklilerine 6 aylık enflasyon oranına göre artırılan maaşları ödenecek.
|25-28 Temmuz
|Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri hesaplara yatırılacak.