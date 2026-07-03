En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR’a enflasyon zammı hesabı

Temmuz ayında uygulanacak emekli ve memur maaş artışları için kritik gün geldi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammı, memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı kesinleşecek. Açıklama öncesinde yayımlanan beklenti anketleri, zam oranları ile en düşük emekli maaşının ulaşabileceği seviyelere ilişkin iki farklı senaryoyu ortaya koyuyor.

(Foto: A Haber)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler, yalnızca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını değil, en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükselebileceğine ilişkin hesaplamaları da şekillendiriyor. Kesin zam oranı ve yeni en düşük emekli maaşı ise bugün saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisinin ardından netlik kazanacak.

AA Finans anketindeki yüzde 1,04'lük haziran enflasyonu tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,82'ye ulaşırken, en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 564 liraya çıkabileceği hesaplanıyor. Aynı senaryoda memur emeklilerinde en düşük aylık 31 bin 541 lira, memurlarda ise en düşük maaş 70 bin 288 lira seviyesine yükselebilir.