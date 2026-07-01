En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak düzenlemeye ilişkin kritik tarihi işaret ederek, "3 Temmuz’da rakamlar belli olduktan sonra gerekli adımlar atılacak" dedi.

En düşük emekli maaşındaki artış için gözler TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Cuma günü, SSK-Bağkur emeklilelirin Temmuz-Ocak 2026 döneminde alacağı zam oranı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında gerçekleşecek artışa ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" dedi.