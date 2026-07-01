Ankara'da NATO yoğunluğu! Ekonomiye 10 milyarlık katkı
Dünyanın en kritik diplomatik buluşmalarından biri olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek dev organizasyonun, şehir ekonomisine 8 ila 10 milyar TL arasında bir katkı sağlaması bekleniyor.
Dünyanın en kritik diplomatik buluşmalarından biri olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Zirve öncesi hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı Ankara'da, organizasyonun ekonomik etkileri şimdiden hissedilmeye başladı.
Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Güvenlikten ulaşıma, konaklamadan lojistik ve yeme-içme sektörüne kadar geniş bir alanda yaratılan talep, başkentte milyarlarca liralık bir ekonomik hareketliliğin kapısını araladı. 8 bine yakın ziyaretçinin beklendiği zirve otelleri doldurdu. Öyle ki Ankara'da beş yıldızlı otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, dört yıldızlı tesislerde de kapasite neredeyse tamamen doldu. Yüksek talep oda fiyatlarını da dörde katlarken, zirve kapsamında organizasyonun Ankara ekonomisine 8-10 milyar TL arasında katkı sağlaması öngörülüyor.
KONAKLAMA ZİRVE YAPTI
Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, zirve öncesi hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını Ankara'da özellikle konaklama sektöründe yoğunluğun zirve yaptığını söyledi. Bu dönemde özellikle 5 yıldızlı otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e çıktığını aktaran Akman, 4 yıldızlı otellerin de çok yüksek doluluk seviyesine ulaştığını kaydetti.