Akkuyu NGS'nin 2'nci ünitesinde kritik aşama tamamlandı: Reaktör binasında yeni adım

REAKTÖR BİNASININ SIZDIRMAZ HACMİ OLUŞTURULACAK

Kubbenin yerine yerleştirilmesinin ardından inşaat ekipleri kubbe ile iç koruma kabuğunun silindirik bölümünü kaynakla birleştirecek. Böylece reaktör binasının sızdırmaz hacmi oluşturulacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca kabuğun donatı ve beton dökme işlemlerine devam edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, şunları kaydetti:

"İç koruma kabuğu kubbesinin yerine yerleştirilmesi, reaktör binasının inşasında teknik açıdan en karmaşık ve en kritik operasyonlardan biridir. İnşaat ve montaj ekipleri bu operasyona birkaç ay boyunca hazırlanıyor. Bu aşamaya gelene kadar kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İç koruma kabuğu bölümleri üretildi, kara ve deniz yoluyla sahaya ulaştırıldı, kubbe kirişinin montajı gerçekleştirildi, parçaları kaynakla birleştirildi ve kaldırma işlemine hazır hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlanması mühendisler, montaj uzmanları, kaynakçılar, kalıpçılar ve vinç operatörleri başta olmak üzere diğer birçok uzmanın ortak emeğinin sonucudur."