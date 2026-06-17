CANLI YAYIN

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni aşamaya geçildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni aşamaya geçildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerine başlandı. Çalışmalar kapsamında 32 bağlantı noktasında kaynak yapılacak, yaklaşık 260 tonluk boru ve metal yapıların montajı tamamlanacak.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının (ASBH) kaynak işlemlerine başlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre planlanan çalışmalar kapsamında uzmanlar, boru hattının 32 bağlantı yerinde kaynak işlemlerini gerçekleştirecek ve yaklaşık 260 tonluk boru ile metal yapıların montajını tamamlayacak.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni aşamaya geçildi - 1

ÇALIŞMALAR SIKI DENETİMLE YÜRÜTÜLÜYOR

Çalışmalar daha önce başarıyla uygulanmış teknoloji temelinde, en yüksek kalite gereklilikleri ve güvenlik standartları doğrultusunda yürütülüyor.

Kaynak ve montaj uzmanlarının yanı sıra tahribatsız muayene uzmanları, ısıl işlem uzmanları ve kalite kontrol birimi görevlilerinin de yer aldığı çalışmaların her aşaması belli bir sıralama çerçevesinde yürütülüyor. Çalışmalara ait kontrol ve denetim sonuçları da kayıt altında tutuluyor.

Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri, yalnızca özel eğitim almış ve sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlamış yüksek nitelikli uzmanlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni aşamaya geçildi - 2

SONRAKİ AŞAMA YÜKSEK SICAKLIKTA ISIL İŞLEM

Her bir kaynak bağlantı yeri, üretim, kontrol ve kabul süreçlerinin tamamının izlenebilmesini sağlayan özel bir işaretleme sistemine sahip.

Gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgiler uygulama dokümantasyonunda kayıt altına alınıyor ve güç ünitesinin bütün yaşam döngüsü boyunca saklanıyor.

Her bağlantı yeri, kaynak sonrası kalite doğrulama kapsamında ultrasonik, kapiler ve radyografik muayeneler dahil olmak üzere çeşitli test yöntemleriyle kontrol edilecek.

Bir sonraki aşamada bağlantı yerlerine yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanacak. Bu süreç metaldeki iç gerilmelerin giderilmesine ve boru hattının öngörülen işletme karakteristiklerinin sağlanmasına olanak tanıyacak.

Kaynak sürecinin nihai aşamasında kaynak bağlantı yerlerinin iç yüzeyine korozyon dayanımını artırmak amacıyla özel koruyucu paslanmaz kaplama uygulanacak.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni aşamaya geçildi - 3

"HER BİR BAĞLANTI YERİNİN ARKASINDA GENİŞ BİR UZMAN EKİBİNİN EMEĞİ BULUNUYOR"

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerinin bir güç ünitesinin inşasında en önemli operasyonlar arasında yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Kullanılan malzemeler, işlerin yürütülmesinde uygulanan teknoloji ve personelin nitelikleri açısından özel gereklilikler bulunmaktadır. Her bir bağlantı yerinin arkasında geniş bir uzman ekibinin emeği bulunuyor. Her bağlantı yeri çok aşamalı kontrollerden geçirilmekte ve çalışmaların tüm safhaları ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmaktadır. Bu yaklaşım nükleer santralin işletme süresi boyunca birinci devre ekipmanlarının yüksek güvenilirliğini sağlamaktadır."

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni aşamaya geçildi - 4

TÜRK MÜHENDİSLER SAHADA GÖREV ALIYOR

Öte yandan Rusya'daki eğitimlerinin ardından Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde göreve başlayan Türk mühendisler, birinci ünitenin devreye alınması için son hazırlıkların yapıldığı sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu NGS sahasındaki çalışmalar her biri 1200 megavat olacak 4 reaktörde eş zamanlı yürütülüyor.

Santralde ilk reaktörün devreye girmesinden sonra diğer ünitelerin de birer yıl arayla hizmete alınması planlanıyor.

Reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetleri yüklenen birinci ünitenin işletmeye alınması için son hazırlıklar yapılıyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak santralde "Akkuyu NGS İşletme Personeli Yetiştirme Eğitim Programı" çerçevesinde Rusya'daki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan 300'den fazla Türk mühendis görev alıyor.

Santralin farklı birimlerinde mesai harcayan mühendisler, Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil edecek projeye katkı sunuyor.

Programa katılan 131 gencin eğitimi ise devam ediyor.

Bakan Bayraktar’dan nükleer için kritik ziyaretBakan Bayraktar’dan nükleer için kritik ziyaret BAKAN BAYRAKTAR'DAN NÜKLEER İÇİN KRİTİK ZİYARET
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın