Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni aşamaya geçildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerine başlandı. Çalışmalar kapsamında 32 bağlantı noktasında kaynak yapılacak, yaklaşık 260 tonluk boru ve metal yapıların montajı tamamlanacak.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının (ASBH) kaynak işlemlerine başlandı. Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre planlanan çalışmalar kapsamında uzmanlar, boru hattının 32 bağlantı yerinde kaynak işlemlerini gerçekleştirecek ve yaklaşık 260 tonluk boru ile metal yapıların montajını tamamlayacak.

ÇALIŞMALAR SIKI DENETİMLE YÜRÜTÜLÜYOR Çalışmalar daha önce başarıyla uygulanmış teknoloji temelinde, en yüksek kalite gereklilikleri ve güvenlik standartları doğrultusunda yürütülüyor. Kaynak ve montaj uzmanlarının yanı sıra tahribatsız muayene uzmanları, ısıl işlem uzmanları ve kalite kontrol birimi görevlilerinin de yer aldığı çalışmaların her aşaması belli bir sıralama çerçevesinde yürütülüyor. Çalışmalara ait kontrol ve denetim sonuçları da kayıt altında tutuluyor. Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri, yalnızca özel eğitim almış ve sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlamış yüksek nitelikli uzmanlar tarafından gerçekleştiriliyor.