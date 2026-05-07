Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. Güç Ünitesi için izin verildi

Nükleer Düzenleme Kurumu Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 2. Güç Ünitesi için işletmeye alma hazırlık iznini verdi. Akkuyu Nükleer A.Ş., Mayıs 2025’te yaptığı başvuruda NDK’ya 22 bini aşkın sayfalık teknik belge sunmuştu.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. Güç Ünitesi'ni işletmeye alma çalışmalarına başlaması için Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye gerekli izni verdi.

22 BİN SAYFALIK EVRAKLA İZİN TALEBİ

Akkuyu Nükleer A.Ş. izin işlemleri için Mayıs 2025'te NDK'ya başvurmuştu. Başvuru kapsamında NDK'ya ünitenin işletmeye alınma aşamaları, ilgili teknolojik işlemleri ve işletme personelinin eğitim sürecini detaylandıran bir dizi belge sunuldu. İzin işlemleri için NDK'ya 22 bin sayfayı aşkın belge sunuldu.

KURUMUN ONAYINA TABİ OLACAK

Başvuruyu değerlendiren NDK, 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali 2. Güç Ünitesi'ni İşletmeye Alma İzni' verilmesine ilişkin karar belgesini yayınladı. Belge, işletmeye alma aşamasında NDK ile ilgili etkileşim prosedürlerini belirliyor. 2'nci Güç Ünitesi'nde yapılacak bütün işlemler NDK tarafından izlenecek kurumun onayına tabi olacak.

HAZIRLIKLARA BAŞLAMAMIZI SAĞLIYOR

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İşletmeye alma izninin alınması, başvuru belgelerinin hazırlanmasına ilişkin gerekliliklere uyulduğunu teyit ediyor ve 2. Güç Ünitesi'nde işletmeye alma işlemleriyle ilgili hazırlıklara başlamamızı sağlıyor. İnşaat çalışmalarına paralel olarak, uzmanlar ekipmanların aşamalı kontrol ve ayarlama işlemlerine başlayacaklar" dedi.