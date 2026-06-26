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Gramda 7 ayın dibi görüldü: Altın haftayı nasıl kapatacak, yatırımcı ne yapmalı?

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Gramda 7 ayın dibi görüldü: Altın haftayı nasıl kapatacak, yatırımcı ne yapmalı?

Altın fiyatlarında son 7 ayın en düşük seviyeleri görülürken, piyasalarda gözler bundan sonraki yön arayışına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, A Haber canlı yayında jeopolitik gelişmelerden Fed beklentilerine kadar fiyatları etkileyen unsurları değerlendirirken, yatırımcılara "İnsanlar bu saatten sonra zararına bir şey satmasınlar" mesajı verdi.

Altın piyasasında yaşanan sert geri çekilme, yatırımcıların "alım zamanı mı, bekleme zamanı mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, ons altın, gram altın ve gümüşte son görünümü değerlendirerek kısa vadeli beklentiler ile yıl sonuna ilişkin öngörülerini paylaştı.

Altın piyasasında son 7 ayın en düşük seviyeleri görüldü. Uzmanı yatırımcıları A Haber'de uyardı. (Foto: A Haber)Altın piyasasında son 7 ayın en düşük seviyeleri görüldü. Uzmanı yatırımcıları A Haber'de uyardı. (Foto: A Haber)

ALTINDA 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİ GÖRÜLDÜ

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan geri çekilmeyle birlikte hem Kapalıçarşı'da hem de kuyumcularda hareketlilik yaşanıyor. Ancak fiyatların düşmesine rağmen yatırımcıların önemli bir bölümü, daha önce yüksek seviyelerden alım yaptığı için yeni adım atmakta temkinli davranıyor. Uzmana göre piyasalarda yön arayışı sürerken yatırımcıların gözü hem küresel gelişmelere hem de merkez bankalarının para politikalarına çevrilmiş durumda.

ABD-İran görüşmeleri ile Orta Doğu'daki gelişmeler, altın fiyatlarının seyrini etkiliyor. (Foto: A Haber)ABD-İran görüşmeleri ile Orta Doğu'daki gelişmeler, altın fiyatlarının seyrini etkiliyor. (Foto: A Haber)

JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, fiyatlardaki geri çekilmede jeopolitik tansiyonun düşmesinin etkili olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ SONRASI UZMANDAN UYARI

"Şimdi özellikle bu Amerika-İran görüşmeleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Petrol eski döneme döndü, yani savaş öncesine geldi; işte 70 dolarlarda Brent'te bir düşüş gördük. Altın da tekrar 6 bin seviyesine geri dönmüş olduk. Yani o hareketlilik, o panik havaları bitmiş gibi gözüküyor ama şu anda tamamen insanlarda bir korku var. Tabii yüksekten altın aldıkları için 'Daha çok düşecek mi, çıkacak mı?'"

ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası gözler Fed'in temmuz ayındaki faiz kararına çevrildi. (Foto: A Haber)ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası gözler Fed'in temmuz ayındaki faiz kararına çevrildi. (Foto: A Haber)

FED BEKLENTİSİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Kapukaya, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel geldiğini belirterek Fed'in temmuz ayındaki toplantısına dikkat çekti.

"Artık yavaş yavaş dip noktalara yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Çünkü dün enflasyon rakamı geldi Amerika'dan; çok aşırı yüksek de gelmedi, çok düşük de gelmedi, beklentiler dahilinde geldi. 27 Temmuz'daki Fed'in toplantısı muhtemelen faiz artışı aralığını erteleyecek gibi gözüküyor."

Uzman isim, kısa vadede gram altında TL bazında 5.90 - 6.20 bandının izlenebileceğini ifade etti. "Aksi takdirde bu İsrail'den gelen bir sessizlik, o sıkıntı verebilir. Yani her an gene bir şeyler karıştırmak isteyecektir çünkü onun seçimi yaklaşıyor." dedi.

Temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyaretinin ve yapacağı açıklamaların da piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Son dönemde gümüş fiyatlarında yaşanan değer kaybı, altındaki düşüşün üzerinde gerçekleşti. (Foto: A Haber)Son dönemde gümüş fiyatlarında yaşanan değer kaybı, altındaki düşüşün üzerinde gerçekleşti. (Foto: A Haber)

GÜMÜŞTE KAYIPLAR ALTINDAN DAHA SERT OLDU

Son dönemde en sert değer kaybı gümüş piyasasında yaşandı. Uzman, 4.000 dolarlık bir gümüş bugün 1.800 dolara kadar geldiğini, TL bazında bakıldığında gümüşte 180 TL'den 86 TL'ye kadar düştüğümü ifade etti. Kapukaya, dolar destekli olmasının altındaki düşüşü sınırlayan en önemli unsur olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, fiyat hareketleri karşısında yatırım kararlarının maliyet dikkate alınarak verilmesi gerektiğini belirtiyor. (Foto: A Haber)Uzmanlar, fiyat hareketleri karşısında yatırım kararlarının maliyet dikkate alınarak verilmesi gerektiğini belirtiyor. (Foto: A Haber)

UZMANDAN ALTIN UYARISI: "ZARARINA BİR ŞEY SATMASINLAR"

Yüksek seviyelerden altın alan yatırımcılara seslenen Kapukaya, panikle satış yapılmaması gerektiğini vurguladı.

"İnsanlar bu saatten sonra zararına bir şey satmasınlar. Yani borcu olanlar, düğünü olanlar, yatırım yapacak olanlar... Küçük küçük işte çeyreği gördünüz mü onun altına geldi, yüksek fiyatlardaydı. Gram bulunamıyordu piyasalarda biliyorsunuz. Şu anda sakin, kuyumcular da sakin. Vatandaş istediği yerde çeyreği alabilir, yarımı da alabilirler. " dedi.

Kapukaya, işçilik maliyetlerinin de gerilemesiyle birlikte kademeli yatırımın değerlendirilebileceğini söyledi. "İşçilik sıfırlanmışken, düşmüşken kademeli yatırım yapılabilir gibi gözüküyor. Çünkü alt noktalara geldi." dedi.

Uzman isim, altın fiyatlarına ilişkin yıl sonu beklentilerini ve öngördüğü fiyat bandını paylaştı. (Foto: A Haber)Uzman isim, altın fiyatlarına ilişkin yıl sonu beklentilerini ve öngördüğü fiyat bandını paylaştı. (Foto: A Haber)

YIL SONUNDA ALTIN NE KADAR OLACAK?

Uzman isim, yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Muhtemelen sene sonu büyük bir ihtimalle 6.80 - 7.20 arasında bir bantta bir kapanış yapabiliriz. Yani muhtemelen o da doların 50 TL olacağından biz düşünüyoruz."

Enflasyondaki olası yumuşamanın Fed tarafında olumlu mesajlar getirmesi halinde altının yeniden destek bulabileceğini belirten Kapukaya, ons altında yeni hedef seviyeleri de paylaştı. "4.300 onslara tekrar bir yükselme riski var. Altının ana trendinin başlaması için 4.500 onsun üzerine atması lazım ki tekrar altında 7 bin seviyelerinin üzerinde konuşmak lazım." dedi.

Ons altında 4.000 dolar seviyesi kısa vadeli görünüm açısından kritik eşik olarak değerlendiriliyor. (Foto: A Haber)Ons altında 4.000 dolar seviyesi kısa vadeli görünüm açısından kritik eşik olarak değerlendiriliyor. (Foto: A Haber)

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Kapukaya'ya göre kısa vadede en önemli gösterge ons altının 4.000 dolar seviyesinin üzerinde haftayı tamamlayıp tamamlayamayacağı olacak. Uzman, "Eğer 4.000 altında bir ons kapanışı görürsek bugün, haftaya yeni dip rakamlarla, yeni düşüşlerle görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Fiyatlardaki gerilemeye rağmen yüksek maliyetli yatırımcıların temkinli hareket ettiği ifade edildi. (Foto: A Haber)Fiyatlardaki gerilemeye rağmen yüksek maliyetli yatırımcıların temkinli hareket ettiği ifade edildi. (Foto: A Haber)

DÜŞÜŞ ALIM İŞTAHINI ARTIRMADI

Fiyatların gerilemesine rağmen yatırımcıların beklemeyi tercih ettiğini belirten Kapukaya, bunun en önemli nedeninin yüksek maliyetlerden yapılan önceki alımlar olduğunu söyledi.

"Sadece halk düştüğü için gelip almak istemiyor, satmak istemiyor çünkü yüksekten maliyetli olduğu için insanlar yatırım yapamıyor. Muhtemelen bekleyeceklerdir ama zaten bu işin sistemi şu: Türk vatandaşı yükselen altını sever, düşerken maalesef almıyorlar."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, altın fiyatlarındaki gerilemenin düğün hazırlığı yapanlar açısından avantaj oluşturduğunu belirtti. (Foto: A Haber)Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, altın fiyatlarındaki gerilemenin düğün hazırlığı yapanlar açısından avantaj oluşturduğunu belirtti. (Foto: A Haber)

EVLENECEKLER İÇİN AVANTAJLI BİR DÖNEM

Kapukaya, mevcut fiyat seviyelerinin özellikle düğün hazırlığında olan vatandaşlar açısından fırsat oluşturabileceğini ifade ederek değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Artık kademeli 5.60 bunun dip noktası diye düşünüyoruz şahsımız olarak. Dolayısıyla altın altında böyle çeyrekler geleceği rakamlar 9 bin TL gibi iyi rakamlar, yani rahat bir şekilde alabilirler. Şu anda zaten en büyük darbe gümüşteydi, yani yüzde 100 düştüğü için insanlar orada çok para sildiler. Altındaki düşüş yüzde 30; yani bir ajda 74 bindi 4 ay önce savaşın ilk başladığı gün, bugün 54-56 bine kadar düşmüş durumda. Evlenecek olanlar, gençler için güzel bir şey yani bu."

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