Gramda 7 ayın dibi görüldü: Altın haftayı nasıl kapatacak, yatırımcı ne yapmalı?
Altın fiyatlarında son 7 ayın en düşük seviyeleri görülürken, piyasalarda gözler bundan sonraki yön arayışına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, A Haber canlı yayında jeopolitik gelişmelerden Fed beklentilerine kadar fiyatları etkileyen unsurları değerlendirirken, yatırımcılara "İnsanlar bu saatten sonra zararına bir şey satmasınlar" mesajı verdi.
Altın piyasasında yaşanan sert geri çekilme, yatırımcıların "alım zamanı mı, bekleme zamanı mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, ons altın, gram altın ve gümüşte son görünümü değerlendirerek kısa vadeli beklentiler ile yıl sonuna ilişkin öngörülerini paylaştı.
ALTINDA 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİ GÖRÜLDÜ
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan geri çekilmeyle birlikte hem Kapalıçarşı'da hem de kuyumcularda hareketlilik yaşanıyor. Ancak fiyatların düşmesine rağmen yatırımcıların önemli bir bölümü, daha önce yüksek seviyelerden alım yaptığı için yeni adım atmakta temkinli davranıyor. Uzmana göre piyasalarda yön arayışı sürerken yatırımcıların gözü hem küresel gelişmelere hem de merkez bankalarının para politikalarına çevrilmiş durumda.
JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, fiyatlardaki geri çekilmede jeopolitik tansiyonun düşmesinin etkili olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şimdi özellikle bu Amerika-İran görüşmeleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Petrol eski döneme döndü, yani savaş öncesine geldi; işte 70 dolarlarda Brent'te bir düşüş gördük. Altın da tekrar 6 bin seviyesine geri dönmüş olduk. Yani o hareketlilik, o panik havaları bitmiş gibi gözüküyor ama şu anda tamamen insanlarda bir korku var. Tabii yüksekten altın aldıkları için 'Daha çok düşecek mi, çıkacak mı?'"
FED BEKLENTİSİ PİYASALARIN ODAĞINDA
Kapukaya, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel geldiğini belirterek Fed'in temmuz ayındaki toplantısına dikkat çekti.
"Artık yavaş yavaş dip noktalara yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Çünkü dün enflasyon rakamı geldi Amerika'dan; çok aşırı yüksek de gelmedi, çok düşük de gelmedi, beklentiler dahilinde geldi. 27 Temmuz'daki Fed'in toplantısı muhtemelen faiz artışı aralığını erteleyecek gibi gözüküyor."
Uzman isim, kısa vadede gram altında TL bazında 5.90 - 6.20 bandının izlenebileceğini ifade etti. "Aksi takdirde bu İsrail'den gelen bir sessizlik, o sıkıntı verebilir. Yani her an gene bir şeyler karıştırmak isteyecektir çünkü onun seçimi yaklaşıyor." dedi.
Temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyaretinin ve yapacağı açıklamaların da piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.
GÜMÜŞTE KAYIPLAR ALTINDAN DAHA SERT OLDU
Son dönemde en sert değer kaybı gümüş piyasasında yaşandı. Uzman, 4.000 dolarlık bir gümüş bugün 1.800 dolara kadar geldiğini, TL bazında bakıldığında gümüşte 180 TL'den 86 TL'ye kadar düştüğümü ifade etti. Kapukaya, dolar destekli olmasının altındaki düşüşü sınırlayan en önemli unsur olduğuna dikkat çekti.
UZMANDAN ALTIN UYARISI: "ZARARINA BİR ŞEY SATMASINLAR"
Yüksek seviyelerden altın alan yatırımcılara seslenen Kapukaya, panikle satış yapılmaması gerektiğini vurguladı.
"İnsanlar bu saatten sonra zararına bir şey satmasınlar. Yani borcu olanlar, düğünü olanlar, yatırım yapacak olanlar... Küçük küçük işte çeyreği gördünüz mü onun altına geldi, yüksek fiyatlardaydı. Gram bulunamıyordu piyasalarda biliyorsunuz. Şu anda sakin, kuyumcular da sakin. Vatandaş istediği yerde çeyreği alabilir, yarımı da alabilirler. " dedi.
Kapukaya, işçilik maliyetlerinin de gerilemesiyle birlikte kademeli yatırımın değerlendirilebileceğini söyledi. "İşçilik sıfırlanmışken, düşmüşken kademeli yatırım yapılabilir gibi gözüküyor. Çünkü alt noktalara geldi." dedi.