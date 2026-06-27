Faturaların yüzde 30'u devletten! EKA Destek Programı nedir? Başvuru şartları ve hibe limiti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji tüketimini ve karbon emisyonunu azaltan işletmeler için performans esaslı yeni bir hibe programı başlatıyor. Enerji giderlerinin yüzde 30'una kadar destek sağlanacak program kapsamında, 2026 yılında toplam 20 işletme hibe almaya hak kazanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı ile enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonunu düşüren işletmeler nakdi hibe desteğinden yararlanabilecek. Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere enerji giderlerinin yüzde 30'u oranında destek verilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Yeni EKA Destek Programı, enerji tasarrufu ve karbon azaltımı sağlayan işletmeleri performanslarına göre destekleyecek. (Görsel: A Haber)

EKA DESTEK PROGRAMI NEDİR?

EKA Destek Programı; sanayi tesisleri, ticari binalar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin enerji yoğunluğunu, spesifik enerji tüketimini ve karbon emisyon yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Program sayesinde işletmelerin enerji maliyetlerinin düşürülmesi, üretimde verimliliğin artırılması, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

2026 yılı başvurularında karbon emisyonunu en fazla azaltan işletmeler öncelikli olarak değerlendirilecek. (Görsel: A Haber)

2026 YILINDA KARBON EMİSYONU KRİTERİ ÖNCELİKLİ OLACAK

Bakanlık, Türkiye'nin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bu yıl karbon emisyon yoğunluğunun azaltılmasını öncelikli değerlendirme kriteri olarak belirledi. Başvurular arasından karbon emisyonunu en yüksek oranda azaltan işletmeler destek almaya hak kazanacak.

Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinden seçilecek 20 işletme enerji giderlerinin yüzde 30'u kadar hibe alabilecek. (Görsel: A Haber)

ENERJİ GİDERİNE YÜZDE 30 HİBE VERİLECEK

Program kapsamında sanayi sektöründen ilk 10 işletme ile ticari bina ve hizmet sektöründen ilk 10 işletme olmak üzere toplam 20 işletmeye nakdi hibe desteği sağlanacak. Destek almaya hak kazanan işletmelere, başvuru yaptıkları yıldaki enerji giderlerinin yüzde 30'u oranında ödeme yapılacak.

EKA Destek Programı kapsamında 2026 yılı için belirlenen azami hibe tutarı 18 milyon lirayı aşıyor. (Görsel: A Haber)

DESTEK ÜST LİMİTİ 18 MİLYON LİRAYI AŞTI

EKA Destek Programı kapsamında 2026 yılı için belirlenen azami destek tutarı 18 milyon 61 bin 775 lira olarak açıklandı. Bu üst limit, ilerleyen yıllarda yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenecek.

İşletmeler, EKA Destek Programı başvurularını e-Devlet entegre EVDES sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. (Görsel: A Haber)

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Programa katılmak isteyen işletmeler başvurularını, e-Devlet entegrasyonuna sahip Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Başvurular teknik inceleme ve doğrulama süreçlerinden geçirilecek. Performans kriterlerini karşılayan işletmeler, ayrılan bütçe çerçevesinde hibe desteğinden yararlanabilecek.

Yeni uygulamayla işletmeler hem enerji verimliliği yatırımları hem de elde ettikleri tasarruf performansı için destekten yararlanabilecek. (Görsel: A Haber)

YATIRIM SÜRECİ VE PERFORMANS SONUÇLARI BİRLİKTE DESTEKLENECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yürürlükte bulunan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı kapsamında enerji verimliliği yatırımlarının yüzde 30'una kadar hibe vermeye devam ediyor. Bu programda 2026 yılı için destek üst limiti 27 milyon 92 bin 663 lira olarak uygulanıyor.

Yeni EKA Destek Programı'nın devreye alınmasıyla birlikte işletmeler yalnızca enerji verimliliği yatırımı yaptıkları dönemde değil, yatırım sonrasında elde ettikleri enerji tasarrufu ve karbon azaltımı performansına göre de desteklenmiş olacak.