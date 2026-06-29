Ekonomik güven endeksi artıyor!

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 1,8 artışla 98,9 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mayısta 97,2 olan endeks, haziranda yüzde 1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı.