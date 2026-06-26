Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için açıklamada bulundu. Yılmaz, en düşük emekli maaşına zam için Meclis'te düzenleme yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"(En düşük emekli maaşı) Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır..

Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var."

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