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Memur ve emekliye ek zam var mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Memur ve emekliye ek zam var mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için açıklamada bulundu. Yılmaz, en düşük emekli maaşına zam için Meclis'te düzenleme yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"(En düşük emekli maaşı) Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır..

Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var."

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