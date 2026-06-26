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3 Temmuz öncesi zam tablosu: Milyonların geliri değişecek, emekli ve memur ne kadar alacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
3 Temmuz öncesi zam tablosu: Milyonların geliri değişecek, emekli ve memur ne kadar alacak?

Temmuz ayında uygulanacak maaş artışlarında esas alınacak haziran ayı enflasyon verisi için bekleyiş sürüyor. 3 Temmuz'da açıklanacak verilerle birlikte memur ve emekli maaşları, sosyal yardım ödemeleri ile kıdem tazminatı tavanı başta olmak üzere birçok ödeme kaleminde uygulanacak artış oranları netleşecek.

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım hak sahibini ilgilendiren temmuz ayı zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisinin ardından belli olacak. Açıklanacak veriler doğrultusunda maaşlar, sosyal destek ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı gibi birçok gelir kaleminde uygulanacak yeni tutarlar hesaplanacak.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında enflasyon verisi öncesi zam beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memur ve emekli maaşlarına yönelik öngörülen oranları paylaştı.

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşecek.(Foto: A Haber)3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşecek.(Foto: A Haber)

3 TEMMUZ'DA MİLYONLARCA KİŞİNİN GELİRİ YENİDEN HESAPLANACAK

Temmuz ayında uygulanacak maaş artışları için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak verilerle birlikte emekli ve memur maaş zamları kesinleşecek, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeler de netlik kazanacak.

2026 TEMMUZ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de A Haber canlı yayınında zam sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdem, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından emekli maaşlarından memur aylıklarına, sosyal yardım ödemelerinden kıdem tazminatı tavanına kadar birçok kalemde artış yaşanacağını belirterek, Temmuz zammına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca kişinin maaş ve sosyal destek ödemeleri yeniden hesaplanacak. (Foto: A Haber)Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca kişinin maaş ve sosyal destek ödemeleri yeniden hesaplanacak. (Foto: A Haber)

ZAM SADECE EMEKLİ VE MEMURLARI KAPSAMAYACAK

Faruk Erdem'in değerlendirmesine göre Temmuz ayındaki artıştan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memurlar, memur emeklileri ile birlikte sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar da etkilenecek. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, memurların ek ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yeni katsayılar doğrultusunda yeniden belirlenecek.

Erdem, asgari ücretliler dışında kalan geniş bir kesimin gelirinde artış yaşanacağını, işçiler açısından ise kıdem tazminatı tavanındaki yükselişin önemli bir değişiklik olacağını ifade etti.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında enflasyon verisi öncesi zam beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Foto: A Haber)Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında enflasyon verisi öncesi zam beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Foto: A Haber)

KİM NE KADAR ALACAK?

Canlı yayında zam oranlarına ilişkin öngörülerini de paylaşan Erdem, konuşmasında şu ifadeler kullandı:

"Önümüzdeki hafta inşallah burada kısmet olursa seninle birlikte yine hesaplamalarımızı yaparız. Aşağı yukarı yüzde 18 ile yüzde 19 aralığında bir SSK ve Bağ-Kur emekli zammı, yüzde 14 ile yüzde 15 aralığında bir memur zammı bekliyorum."

KESİN RAKAMLAR 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Temmuz ayında uygulanacak maaş artışları, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Böylece emekli ve memur maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemeleri, memur ek ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yeni oranlar doğrultusunda güncellenecek.

İlk beş aylık enflasyon verisi emekli ve memur zam hesaplamalarının temelini oluşturdu. (Görsel: A Haber)İlk beş aylık enflasyon verisi emekli ve memur zam hesaplamalarının temelini oluşturdu. (Görsel: A Haber)

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

TÜİK'in yayımladığı verilere göre Ocak-Mayıs dönemindeki enflasyon yüzde 16,60 olarak hesaplandı. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında en az yüzde 16,60 zam almayı hak etmiş oldu.

Beş aylık enflasyon verisi esas alındığında, 20 bin lira seviyesindeki en düşük emekli aylığı yaklaşık 23 bin 320 liraya ulaşıyor. Memur ve memur emeklileri açısından ise beş aylık verilere göre oluşan tablo yüzde 5,05 enflasyon farkı ve toplam yüzde 12,41 maaş artışına işaret ediyor.

En düşük emekli aylığına ilişkin olası yasal düzenleme Temmuz zammı öncesinde gündemde yer alıyor. (Foto: A Haber)En düşük emekli aylığına ilişkin olası yasal düzenleme Temmuz zammı öncesinde gündemde yer alıyor. (Foto: A Haber)

TABAN EMEKLİ AYLIĞI MASADA

Temmuz zammı öncesinde en düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme çalışmaları da gündemdeki yerini koruyor. Değerlendirilen seçenekler arasında, halen 20 bin lira olarak uygulanan taban emekli aylığının yaklaşık 23 bin 500 lira seviyesine yükseltilmesi de bulunuyor.

Haziran enflasyonuna göre en düşük emekli maaşı için üç farklı zam ihtimali hesaplanıyor. (Foto: A Haber)Haziran enflasyonuna göre en düşük emekli maaşı için üç farklı zam ihtimali hesaplanıyor. (Foto: A Haber)

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon beklentisinin yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18 olması öngörülüyor. Bu durumda en düşük emekli aylığının yaklaşık 23 bin 600 liraya yükselmesi bekleniyor.

Orta senaryoda altı aylık enflasyonun yüzde 20 seviyesinde oluşacağı varsayılıyor. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı yaklaşık 24 bin liraya çıkabilecek.

Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde ise altı aylık enflasyonun yüzde 25 seviyesine ulaşabileceği değerlendiriliyor. Bu ihtimalde en düşük emekli maaşının yaklaşık 25 bin liraya yükselmesi öngörülüyor.

Mevcut Maaş %18 Zam %20 Zam %25 Zam
20.000 TL 23.600 TL 24.000 TL 25.000 TL
25.000 TL 29.500 TL 30.000 TL 31.250 TL
30.000 TL 35.400 TL 36.000 TL 37.500 TL
35.000 TL 41.300 TL 42.000 TL 43.750 TL
40.000 TL 47.200 TL 48.000 TL 50.000 TL

Olası zam oranlarına göre farklı maaş gruplarında oluşabilecek yeni tutarlar hesaplandı. (Foto: A Haber)Olası zam oranlarına göre farklı maaş gruplarında oluşabilecek yeni tutarlar hesaplandı. (Foto: A Haber)

MEMUR ZAMMI İÇİN HESAPLAMA

Altı aylık enflasyon oranına göre memur ve memur emeklilerinin maaş artışları da farklılık gösterecek. Hesaplamalara göre;

  • Altı aylık enflasyonun yüzde 18 olması halinde zam oranının yaklaşık yüzde 13,75,
  • Yüzde 20 olması halinde yüzde 15,68,
  • Yüzde 25'e ulaşması halinde ise yüzde 20,49 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu senaryolara göre en düşük memur maaşının yaklaşık 70 bin 399 TL ile 74 bin 572 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 31 bin 590 TL ile 33 bin 461 TL arasında oluşabileceği hesaplanıyor.

KÖK MAAŞ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Emekliler, kök maaş ve ek ödeme bilgilerine e-Devlet'teki "Emekli Aylık Bilgisi" hizmeti üzerinden ulaşabiliyor. Bu ekranda yer alan "Aylık Tutarı" bölümü kök maaşı, "Ek Ödeme" bölümü ilave ödeme miktarını gösteriyor. Taban maaş desteğinden yararlanan emekliler ise destek tutarını "5510 Ek 19 Miktarı" alanından görüntüleyebiliyor.

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