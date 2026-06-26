3 Temmuz öncesi zam tablosu: Milyonların geliri değişecek, emekli ve memur ne kadar alacak?

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım hak sahibini ilgilendiren temmuz ayı zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisinin ardından belli olacak. Açıklanacak veriler doğrultusunda maaşlar, sosyal destek ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı gibi birçok gelir kaleminde uygulanacak yeni tutarlar hesaplanacak.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de A Haber canlı yayınında zam sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdem, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından emekli maaşlarından memur aylıklarına, sosyal yardım ödemelerinden kıdem tazminatı tavanına kadar birçok kalemde artış yaşanacağını belirterek, Temmuz zammına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Temmuz ayında uygulanacak maaş artışları için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak verilerle birlikte emekli ve memur maaş zamları kesinleşecek, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeler de netlik kazanacak.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca kişinin maaş ve sosyal destek ödemeleri yeniden hesaplanacak. (Foto: A Haber)

ZAM SADECE EMEKLİ VE MEMURLARI KAPSAMAYACAK

Faruk Erdem'in değerlendirmesine göre Temmuz ayındaki artıştan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memurlar, memur emeklileri ile birlikte sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar da etkilenecek. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, memurların ek ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yeni katsayılar doğrultusunda yeniden belirlenecek.

Erdem, asgari ücretliler dışında kalan geniş bir kesimin gelirinde artış yaşanacağını, işçiler açısından ise kıdem tazminatı tavanındaki yükselişin önemli bir değişiklik olacağını ifade etti.