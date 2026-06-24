Bakan Kurum gelecek 10 yıla işaret etti: Küresel enerji sistemi yeniden şekillenecek

Londra'da düzenlenen Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği kritik bir dönem olacağını söyledi. Kurum, enerji dönüşümünde başarı için sermaye, teknoloji ve doğru politikaların belirleyici olacağını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Bloomberg ve Energy Shift Capital'in ortak ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'nda konuştu. Kurum, forum kapsamında enerji dönüşümü ile küresel ekonominin geleceğini şekillendirecek yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, "Önümüzdeki 10 yıl küresel enerji sisteminin yeniden şekillendiği bir dönem olacaktır. Bu dönüşümün kazananları ise sermayeyi, teknolojiyi ve politikaları doğru zamanda bir araya getirebilen ülkeler olacaktır" ifadesini kullandı.

"ARTIK UYGULAMA İÇİN DAHA HIZLI VE KARARLI HAREKET ETMELİYİZ"

Türkiye'nin kasımda Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlandığı kritik bir dönemde bir araya geldiklerine işaret eden Kurum, enerji arzı güvenliğinin yeniden küresel gündemin en üst sıralarında olduğunun altını çizdi.

Kurum, enerji arzını çeşitlendirme ve yenilenebilir enerji kapasitesine yatırım yapma ihtiyacının ise her zamankinden daha güçlü şekilde hissedildiğine dikkati çekerek COP sürecinin de uygulama aşamasıyla artık yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladı.

Dünyanın uzun yıllar boyunca hedefleri ve taahhütleri müzakere ettiğini anlatan Kurum, "Bu süreç gerekliydi ancak bugün insanlar artık bir sonraki adımı görmek istiyor. İklim eyleminin reel ekonomide ve günlük yaşamlarında somut sonuçlara dönüşmesini bekliyorlar" dedi.

Bakan Kurum, bu nedenle COP31 Başkanlığı olarak mesajlarının çok net olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Artık uygulama için daha hızlı ve daha kararlı hareket etmeliyiz. Enerji dönüşümü; iklim eylemi, enerji güvenliği ve ekonomik rekabet gücünün tam merkezinde yer alıyor ve son gelişmeler bize bir kez daha gösterdi ki dalgalı enerji piyasalarına bağımlılığın ciddi ekonomik ve sosyal bedelleri var. Aynı zamanda şunu da gördük; yenilenebilir enerji kapasitesi güçlü, enerji verimliliği yüksek ülkeler belirsizlik dönemlerini yönetmeye ve vatandaşlarını korumaya çok daha hazırlıklı oluyor."

"ORTAYA KOYULAN ÖNCELİKLER TÜRKİYE'NİN KENDİ DENEYİMİNDEN GÜÇ ALIYOR

Kurum, Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Enerji Bakanlığı'nın sonuç odaklı çalışmalarıyla son 20 yılda yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırdığının altını çizdi.

Bakan Kurum, Türkiye'nin sanayide, üretimde ve binalardaki enerji kullanımında dönüşüme ayak uydurduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yaptığı yeni konutlardaki uygulamalarında bile çok ciddi adımlar attığının altını çizen Kurum, "Örneğin 11 ilimizi yıkıma uğratan depremlerin ardından 2 yılda neredeyse sıfır enerjili bina yaklaşımına uygun yarım milyon konut inşa ettik ve enerji tüketimini yüzde 39 azalttık" diye konuştu.

Murat Kurum, COP31 Başkanlığı olarak ortaya koyulan önceliklerin Türkiye'nin kendi deneyiminden güç aldığı değerlendirmesinde bulunarak son aylarda hükümetleri, iş dünyasını, finans kuruluşlarını ve sivil toplumu dikkatle dinlediklerini aktardı.

Bu görüşmelerde bir mesajın çok net biçimde öne çıktığına dikkati çeken Kurum, şunları söyledi: