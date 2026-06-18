4 ilde 6 milyar TL'lik yatırım hamlesi: 13 projeyle 753 kişiye istihdam sağlanacak

Böylece TR33 Bölgesi'nin üretim kapasitesinin artırılması, rekabet gücünün yükseltilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, yerel potansiyeli ekonomik değere dönüştürmek ve yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında desteklenen projeler; tarım, sanayi, turizm, madencilik, geri dönüşüm ve ileri teknoloji üretimi gibi stratejik alanlarda yoğunlaşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda uygulanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın 2025 yılı sonuçları açıklandı. Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR33 Bölgesi'nde desteklenmeye hak kazanan 13 proje ile yaklaşık 6 milyar TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte bölgede 753 kişilik yeni istihdam sağlanması bekleniyor.

EN BÜYÜK PAY MANİSA'YA

Açıklanan sonuçlara göre bölgedeki en yüksek yatırım hacmi Manisa'da gerçekleşecek. Manisa'da destek almaya hak kazanan 7 proje kapsamında toplam 5 milyar 180 milyon TL yatırım yapılması ve 535 kişilik yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor.

Bu rakamlar bölgedeki toplam yatırım tutarının büyük bölümünü oluştururken, Manisa'nın sanayi ve üretim altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

AFYONKARAHİSAR'A 442 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Afyonkarahisar'da desteklenen 2 proje için toplam 442 milyon 800 bin TL yatırım yapılacak ve 46 kişilik yeni istihdam sağlanacak.

Uşak'ta ise 3 proje kapsamında 256 milyon 100 bin TL yatırım gerçekleştirilmesi ve 132 kişilik ilave istihdam oluşturulması planlanıyor.

KÜTAHYA'YA 170 MİLYON TL YATIRIM

Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında Kütahya'da destek almaya hak kazanan 1 proje için toplam 170 milyon TL yatırım öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 40 kişilik yeni istihdamın oluşturulması bekleniyor.

Kütahya'da hayata geçirilecek yatırımın ilin üretim altyapısının güçlendirilmesine, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine ve katma değerli üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Özellikle son yıllarda sanayi, madencilik ve teknoloji odaklı yatırımlarla dikkat çeken Kütahya'nın bu destek sayesinde bölgesel kalkınma hedeflerine daha güçlü şekilde ilerlemesi bekleniyor.