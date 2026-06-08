EKK'dan "Tek Durak Ofis" vurgusu: Yatırım süreçleri tek noktadan yönetilecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerini tek noktadan yürütebilmesini sağlayacak "Tek Durak Ofis" uygulamasında gelinen son durumun masaya yatırıldığı aktarıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde uygulanan "Tek Durak Ofis" modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca yabancı işgücü istihdamı, çalışma izin süreçleri ve yapısal reform çalışmalarının da ele alındığı belirtildi.

YILIN BEŞİNCİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının beşinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğü ve uygulanan programla makroekonomik temellerin güçlendiği vurgulandı.

Açıklamada, ekonominin küresel koşullardaki değişimlere hızlı uyum sağlayabilen, dayanıklı ve rekabetçi bir yapıya kavuştuğu belirtilirken, işsizlik oranının tek haneli seviyelerde kalmaya devam ettiği ifade edildi. Bütçe dengesinin program hedefleriyle uyumlu seyrettiği ve Türkiye'nin risk priminin (CDS) savaş öncesi seviyelere yaklaştığı kaydedildi.

ENFLASYON VE CARİ DENGEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu etkilerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla, ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bu süreçte güçlü makroekonomik temellerimiz, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarımız sayesinde ülkemiz, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumdadır."

YATIRIMCIYA "TEK DURAK OFİS" KOLAYLIĞI

Açıklamada, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bürokrasinin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı" çerçevesinde İstanbul Finans Merkezi'nde uygulanan "Tek Durak Ofis" modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Bu modelle yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari süreçlere tek noktadan erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

YABANCI İŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA İZİNLERİ DE GÜNDEMDEYDİ

Toplantıda ayrıca Orta Vadeli Program (OVP 2026-2028) hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesini, rekabet gücünü ve ihracat çeşitliliğini artıracak yapısal reformların mevcut durumu değerlendirildi.

İşgücü piyasasına ilişkin başlıklar kapsamında ise ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı işgücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik politikalar ele alındı.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Açıklamada, sanayide dönüşümü hızlandıracak Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı üretim ekosistemini güçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamanın sonunda, Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha ileri taşıyacak politikaların uygulanmasına devam edileceği mesajı verildi.