WhatsApp'taki yapay zekaya Rekabet Kurumu freni: Kullanıcıları ne bekliyor?

RAKİP YAPAY ZEKALAR ENGELLENİYOR MU?

Yapılan önaraştırmada, üçüncü taraf üretken yapay zekâ sohbet robotlarının ve asistanlarının WhatsApp üzerinden META AI gibi doğrudan veya entegre bir asistan olarak sunulmasının engellenmiş olabileceğine yönelik bulgular elde edildi.