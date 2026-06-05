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WhatsApp'taki yapay zekaya Rekabet Kurumu freni: Kullanıcıları ne bekliyor?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
WhatsApp'taki yapay zekaya Rekabet Kurumu freni: Kullanıcıları ne bekliyor?

Rekabet Kurumu, Meta'nın WhatsApp üzerinde sunduğu yapay zeka özelliklerine yönelik kritik bir inceleme başlattı. İşte platformun geleceğini ve kullanıcı verilerini etkileyecek o kararın detayları...

WhatsApp'ta yapay zekâ kullananlar için önemli gelişme. Alınan kararla, kullanıcıların farklı yapay zekâ asistanlarına WhatsApp üzerinden erişebilmesinin önü açılacak. İşte detaylar:

WhatsApp'taki yapay zekaya Rekabet Kurumu freni: Kullanıcıları ne bekliyor? - 1

META'YA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rekabet Kurulu, Meta'nın kendi yapay zekâ hizmeti "Meta AI"ı WhatsApp'a entegre ederken; rakip yapay zekâ sağlayıcılarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmalarını engellediği şüphesiyle soruşturma başlattı.

WhatsApp'taki yapay zekaya Rekabet Kurumu freni: Kullanıcıları ne bekliyor? - 2

RAKİP YAPAY ZEKALAR ENGELLENİYOR MU?

Yapılan önaraştırmada, üçüncü taraf üretken yapay zekâ sohbet robotlarının ve asistanlarının WhatsApp üzerinden META AI gibi doğrudan veya entegre bir asistan olarak sunulmasının engellenmiş olabileceğine yönelik bulgular elde edildi.

WhatsApp'taki yapay zekaya Rekabet Kurumu freni: Kullanıcıları ne bekliyor? - 3

META'YA GEÇİCİ TEDBİR

Soruşturmayla birlikte Meta'ya, rakip yapay zekâ sohbet robotlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunabilmesini fiilen ve ekonomik olarak zorlaştırmaması yönünde geçici tedbir kararı verildi. Meta'nın bu koşulları sağlamak için bir ay süresi var; aksi halde şirkete idari para cezası uygulanacak.

WhatsApp'taki yapay zekaya Rekabet Kurumu freni: Kullanıcıları ne bekliyor? - 4

HERKES İSTEDİĞİ YAPAY ZEKAYI SEÇEBİLECEK

Karar, WhatsApp kullanıcılarının yalnızca Meta AI ile sınırlı kalmaması açısından önem taşıyor. Sürecin sonunda kullanıcıların farklı yapay zekâ asistanlarına WhatsApp üzerinden erişebilmesinin önü açılacak.

Sürecin sonunda kullanıcıların farklı yapay zekâ asistanlarına WhatsApp üzerinden erişebilmesinin önü açılacak.

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