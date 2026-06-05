WhatsApp'taki yapay zekaya Rekabet Kurumu freni: Kullanıcıları ne bekliyor?
Rekabet Kurumu, Meta'nın WhatsApp üzerinde sunduğu yapay zeka özelliklerine yönelik kritik bir inceleme başlattı. İşte platformun geleceğini ve kullanıcı verilerini etkileyecek o kararın detayları...
WhatsApp'ta yapay zekâ kullananlar için önemli gelişme. Alınan kararla, kullanıcıların farklı yapay zekâ asistanlarına WhatsApp üzerinden erişebilmesinin önü açılacak. İşte detaylar:
META'YA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Rekabet Kurulu, Meta'nın kendi yapay zekâ hizmeti "Meta AI"ı WhatsApp'a entegre ederken; rakip yapay zekâ sağlayıcılarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmalarını engellediği şüphesiyle soruşturma başlattı.
RAKİP YAPAY ZEKALAR ENGELLENİYOR MU?
Yapılan önaraştırmada, üçüncü taraf üretken yapay zekâ sohbet robotlarının ve asistanlarının WhatsApp üzerinden META AI gibi doğrudan veya entegre bir asistan olarak sunulmasının engellenmiş olabileceğine yönelik bulgular elde edildi.