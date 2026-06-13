İkinci el araç alacaklar dikkat! PPF kaplama koruma mı yoksa gizli bir tuzak mı?
Araç boyasını korumak amacıyla uygulanan PPF kaplamalar, ikinci el otomobil piyasasında yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Uzmanlar, kaplama altına gizlenebilen lokal boya, çizik ve hasarların ekspertiz tespitini zorlaştırabileceğini belirterek alıcılara kritik bir uyarıda bulunuyor: Kaplamayı söktürmeden aracı satın almayın.
Araç boyasını dış etkenlerden, taş izlerinden ve çiziklerden korumak amacıyla uygulanan PPF (Boya Koruma Filmi) kaplamalar, son yıllarda otomobil dünyasında büyük ilgi görüyor. Hem sıfır hem de ikinci el araçlarda tercih edilen bu yöntem, boyayı koruma vaadiyle öne çıksa da ikinci el satışlarında "gizli kusur" riskini de beraberinde getiriyor. Boyadaki lokal işlemleri ve çizikleri gizleyebilen PPF kaplamalar, ekspertiz sürecini zorlaştırarak alıcılar için ciddi bir mağduriyet riski oluşturabiliyor.
BOYAYI KORUYOR AMA KUSURLARI DA GİZLİYOR
Otomobilini dış etkenlere karşı korumak isteyenlerin ilk tercihi olan PPF kaplama, sağladığı avantajların yanı sıra ikinci el piyasasında soru işaretlerine neden oluyor. Uzmanlar, kaplamanın altına gizlenen hasarların alıcıyı yanıltabileceğini belirterek uyarılarda bulunuyor. Sektör temsilcileri, "PPF kaplanmış bir arabayı, eğer karşı tarafa güvenmiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle söktürün" uyarısında bulunurken; uygulamanın gerekliliğine dair, "Sıfır kilometre araç da olsa ikinci el araç da olsa, araba değişensiz veya boyasız ise PPF kaplama artık bir ihtiyaç haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.
EKSPERTİZ SÜRECİNDE "PPF" ENGELİ
PPF kaplamanın estetik ve koruma amacı dışında, araçtaki hataları örtmek için de kullanılabileceği belirtiliyor. Bu durumun ekspertiz raporlarını doğrudan etkileyebileceğini vurgulayan uzmanlar, "PPF kaplama araç boyasını korurken, bazı kusurları gizlediği için de ekspertiz tespitini zorlaştırabilir" sözleriyle vatandaşları uyanık olmaya çağırdı. Özellikle ikinci el araç alım satımında şeffaflığın korunması için kaplamanın incelenmesi kritik bir öneme sahip.
"SÖKTÜRMEDEN EKSPERTİZE GÖTÜRMEYİN"
Alıcıların mağdur olmaması için uzmanlardan net bir tavsiye geldi. Satın alınacak araçta kaplama varsa, işlemin netleşmesi için sökülmesinin şart olduğu dile getirildi. Konuyla ilgili bir uzman, "İkinci el araçlarda aracınızda bir PPF kaplama varsa, satın alacak olduğunuz aracın kaplamasını kesinlikle söktürün, ondan sonra ekspertize götürmeniz gerektiğini vurguluyorum" şeklinde konuştu.
RENKLİ KAPLAMALARA EKSTRA DİKKAT!
Sadece şeffaf değil, renkli kaplamaların da risk taşıdığını belirten yetkililer, uygulama öncesi kayıtların önemine değindi. Alıcıların daha garantici davranması gerektiğini ifade eden uzmanlar, "İkinci el araç alırken özellikle renkli PPF, yani siyah veya herhangi bir renkte PPF varsa kesinlikle söktürmenizi öneriyorum" uyarısında bulunurken; video kayıtlı boya ölçümü gibi ek tedbirlerin alınmasının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.