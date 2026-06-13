İkinci el araç alacaklar dikkat! PPF kaplama koruma mı yoksa gizli bir tuzak mı?

Araç boyasını dış etkenlerden, taş izlerinden ve çiziklerden korumak amacıyla uygulanan PPF (Boya Koruma Filmi) kaplamalar, son yıllarda otomobil dünyasında büyük ilgi görüyor. Hem sıfır hem de ikinci el araçlarda tercih edilen bu yöntem, boyayı koruma vaadiyle öne çıksa da ikinci el satışlarında "gizli kusur" riskini de beraberinde getiriyor. Boyadaki lokal işlemleri ve çizikleri gizleyebilen PPF kaplamalar, ekspertiz sürecini zorlaştırarak alıcılar için ciddi bir mağduriyet riski oluşturabiliyor.

BOYAYI KORUYOR AMA KUSURLARI DA GİZLİYOR Otomobilini dış etkenlere karşı korumak isteyenlerin ilk tercihi olan PPF kaplama, sağladığı avantajların yanı sıra ikinci el piyasasında soru işaretlerine neden oluyor. Uzmanlar, kaplamanın altına gizlenen hasarların alıcıyı yanıltabileceğini belirterek uyarılarda bulunuyor. Sektör temsilcileri, "PPF kaplanmış bir arabayı, eğer karşı tarafa güvenmiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle söktürün" uyarısında bulunurken; uygulamanın gerekliliğine dair, "Sıfır kilometre araç da olsa ikinci el araç da olsa, araba değişensiz veya boyasız ise PPF kaplama artık bir ihtiyaç haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.