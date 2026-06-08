THY'den jet yakıtı açıklaması: Tedarik sıkıntısı yok, fiyatlar Asya'nın altında

İstanbul Havalimanı'nın küresel bir aktarma merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Şeker, THY'nin büyümesini yalnızca yolcu ve uçak sayısıyla değil katma değerli hizmetlerle de destekleyeceğini söyledi.

2023 yılında verilen Airbus siparişi ve geçen yıl açıklanan Boeing siparişiyle birlikte yaklaşık 420 uçaklık sipariş planının sürdüğünü ifade eden Şeker, 100 adet Boeing siparişi için de müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Rio de Janeiro'da düzenlenen 82. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nde (WATS) havacılık sektöründeki gelişmeler ve THY'nin gelecek planlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, jet yakıtı tedarikinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirterek Türkiye'nin bu konuda önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi (Foto: AA)

KATMA DEĞERLİ ALANLARA YATIRIM ARTACAK

Şeker, Turkish Holidays tatil paketi, sadakat programları, TKPAY, ödeme sistemleri ve kargo alanındaki iştiraklerle daha yüksek katma değer üreten alanlara yatırım yapacaklarını belirtti.

Air Europa ile yürütülen iş birliklerinin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini ifade etti.

"KÖRFEZ'DEKİ FIRSATI DEĞERLENDİRDİK"

Körfez Bölgesi'nde yaşanan gelişmelerin ardından oluşan fırsatlardan yararlandıklarını belirten Şeker, bunun uzun vadede kalıcı olup olmayacağını zamanın göstereceğini söyledi.

Katar Airways, Emirates ve Etihad gibi taşıyıcıların savaş öncesi kapasitelere büyük ölçüde ulaştığını aktaran Şeker, buna rağmen çatışmaların yoğun olduğu dönemde THY'nin Güney Asya, Uzak Doğu, Maldivler, Seyşeller ve Amerika hatlarında yeni yolcular kazandığını ifade etti.

Şeker, "İlk defa Türk Hava Yolları ile uçmuş önemli bir yolcu kitlesi edindiğimizi düşünüyoruz" dedi.