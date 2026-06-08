THY'den jet yakıtı açıklaması: Tedarik sıkıntısı yok, fiyatlar Asya'nın altında
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, jet yakıtı tedarikinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirterek Türkiye'nin bu konuda önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Yakıt fiyatlarının Asya'ya kıyasla daha düşük seviyelerde seyrettiğini ifade eden Şeker, "Orada ton başına 2 bin dolara kadar çıkan fiyatlar gördük. Biz en çok 1600-1800 dolar seviyelerini gördük. Şu anda ise 1200-1300 dolar seviyesindeyiz" dedi.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Rio de Janeiro'da düzenlenen 82. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nde (WATS) havacılık sektöründeki gelişmeler ve THY'nin gelecek planlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
2033 BÜYÜME STRATEJİSİ DEVAM EDİYOR
Şeker, THY'nin 2033 stratejisinde önemli bir değişiklik öngörmediklerini belirterek şirketin büyüme hedeflerinin korunduğunu söyledi.
2023 yılında verilen Airbus siparişi ve geçen yıl açıklanan Boeing siparişiyle birlikte yaklaşık 420 uçaklık sipariş planının sürdüğünü ifade eden Şeker, 100 adet Boeing siparişi için de müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.
İstanbul Havalimanı'nın küresel bir aktarma merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Şeker, THY'nin büyümesini yalnızca yolcu ve uçak sayısıyla değil katma değerli hizmetlerle de destekleyeceğini söyledi.
KATMA DEĞERLİ ALANLARA YATIRIM ARTACAK
Şeker, Turkish Holidays tatil paketi, sadakat programları, TKPAY, ödeme sistemleri ve kargo alanındaki iştiraklerle daha yüksek katma değer üreten alanlara yatırım yapacaklarını belirtti.
Air Europa ile yürütülen iş birliklerinin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini ifade etti.
"KÖRFEZ'DEKİ FIRSATI DEĞERLENDİRDİK"
Körfez Bölgesi'nde yaşanan gelişmelerin ardından oluşan fırsatlardan yararlandıklarını belirten Şeker, bunun uzun vadede kalıcı olup olmayacağını zamanın göstereceğini söyledi.
Katar Airways, Emirates ve Etihad gibi taşıyıcıların savaş öncesi kapasitelere büyük ölçüde ulaştığını aktaran Şeker, buna rağmen çatışmaların yoğun olduğu dönemde THY'nin Güney Asya, Uzak Doğu, Maldivler, Seyşeller ve Amerika hatlarında yeni yolcular kazandığını ifade etti.
Şeker, "İlk defa Türk Hava Yolları ile uçmuş önemli bir yolcu kitlesi edindiğimizi düşünüyoruz" dedi.
"YAKIT TEDARİKİNDE RİSK GÖRMÜYORUZ"
Jet yakıtını piyasa fiyatlarından satın aldıklarını belirten Şeker, Türkiye'nin yakıt tedariki konusunda güçlü bir konumda olduğunu vurguladı.
Türkiye'de hem Tüpraş'ın hem de SOCAR'ın jet yakıtı üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Şeker, coğrafi konum sayesinde farklı bölgelerden de yakıt temin edilebildiğini söyledi.
Şeker, "Yakıt tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Elbette piyasa fiyatlarından aldığımız için fiyat artışlarından etkileniyoruz ancak Asya'ya göre daha uygun seviyelerde yakıt temin ediyoruz. Orada ton başına 2 bin dolara kadar çıkan fiyatlar oldu. Biz en çok 1600-1800 dolar seviyelerini gördük. Şu anda ise 1200-1300 dolar seviyesindeyiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki fiyatların Avrupa ortalamalarına yakın seyrettiğini belirten Şeker, THY'nin yakıt temininde herhangi bir risk öngörmediğini dile getirdi.
AVUSTRALYA VE GÜNEY AMERİKA'YA DOĞRUDAN UÇUŞ HEDEFİ
Şeker, ultra uzun menzilli Airbus A350-1000 uçaklarının 2027 yılının sonundan itibaren filoya katılacağını açıkladı.
Bu uçaklarla 17 saate varan kesintisiz uçuşların mümkün olacağını belirten Şeker, Sidney, Melbourne, Buenos Aires, Santiago ve Lima gibi noktalara doğrudan uçuş imkanının güçleneceğini söyledi.
"BU SENEYİ MAKUL BÜYÜMEYLE TAMAMLAYACAĞIZ"
2026'nın maliyetler açısından zorlu geçtiğini belirten Şeker, özellikle yakıt maliyetlerinin şirket üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.
Bu yıl için kapasite artışının yüzde 1-2 seviyesinde kalabileceğini kaydeden Şeker, bütçede öngörülen artışın yüzde 7-8 olduğunu hatırlattı.
Şeker, "İnşallah bu seneyi az zararla, makul bir büyümeyle tamamlayıp kaldığımız yerden Türk Hava Yolları büyümesine devam edeceğiz" dedi.