İşletmesini büyütmek isteyene 30 milyon TL destek! KOSGEB 2. dönem başvuruları başladı

KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda üst limit 30 milyon liraya çıkarıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ikinci dönem başvurularının başladığını duyurdu. Yeni dönemde 36 ay vadeli kredi, finansman desteği ve kefalet imkanıyla KOBİ'lerin yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim gücünü ve yatırım kapasitesini artırmayı hedefleyen KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda 2026 yılı ikinci dönem başvuruları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, program kapsamında sağlanan destek üst limitinin 30 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı.

(Fotoğraf: X) DESTEK ÜST LİİTİ 30 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI Bakan Kacır, programda yapılan güncellemeye ilişkin açıklamasında, "KOBİ'lerimizin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak önemli bir adım attık. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitini 30 milyon liraya yükselttik. Programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularını başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Program kapsamında işletmelere 36 ay vadeli krediler için 30 milyon liraya kadar finansman imkanı sunulacak. Bunun yanında 20 puanlık finansman desteği ile kefalet desteği de sağlanacak.