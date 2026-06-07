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İşletmesini büyütmek isteyene 30 milyon TL destek! KOSGEB 2. dönem başvuruları başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İşletmesini büyütmek isteyene 30 milyon TL destek! KOSGEB 2. dönem başvuruları başladı

KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda üst limit 30 milyon liraya çıkarıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ikinci dönem başvurularının başladığını duyurdu. Yeni dönemde 36 ay vadeli kredi, finansman desteği ve kefalet imkanıyla KOBİ'lerin yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim gücünü ve yatırım kapasitesini artırmayı hedefleyen KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda 2026 yılı ikinci dönem başvuruları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, program kapsamında sağlanan destek üst limitinin 30 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı.

(Fotoğraf: X)(Fotoğraf: X)

DESTEK ÜST LİİTİ 30 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Bakan Kacır, programda yapılan güncellemeye ilişkin açıklamasında, "KOBİ'lerimizin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak önemli bir adım attık. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitini 30 milyon liraya yükselttik. Programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularını başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında işletmelere 36 ay vadeli krediler için 30 milyon liraya kadar finansman imkanı sunulacak. Bunun yanında 20 puanlık finansman desteği ile kefalet desteği de sağlanacak.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

36 VADELİ KREDİ VE EK FİNANSMAN AVANTAJI

Yeni dönemde işletmeler yalnızca krediye erişim imkanı elde etmeyecek. KOSGEB tarafından sağlanan finansman desteği sayesinde kredi maliyetlerinin azaltılması da hedefleniyor. Bakan Kacır, "36 ay vadeli kredilerde 30 milyon liraya kadar finansman, 20 puan finansman desteği ve kefalet imkanı sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu desteklerin özellikle yatırım yapmak isteyen ancak finansmana erişimde zorluk yaşayan KOBİ'ler için önemli bir kaynak oluşturması bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

HANGİ SEKTÖR NE KADAR DESTEK ALACAK?

Program kapsamında sağlanacak destek miktarı, projenin faaliyet alanına göre değişiklik gösterecek.

Proje Türü Destek Üst Limiti
Savunma, uzay ve havacılık projeleri 30 milyon TL
Diğer sektörlerdeki projeler 20 milyon TL

Kacır, savunma sanayii ile uzay ve havacılık alanındaki projelere daha yüksek limitli destek verileceğini belirterek, "Savunma, uzay ve havacılık projelerini 30 milyon liraya kadar, diğer sektörlerdeki projeleri 20 milyon liraya kadar destekliyoruz." dedi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

KOSGEB DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Program üretim kapasitesini artırmak, yeni yatırımlar gerçekleştirmek, makine ve ekipman altyapısını güçlendirmek veya rekabet gücünü yükseltmek isteyen KOBİ'lere yönelik olarak uygulanıyor. Destekten yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB tarafından belirlenen başvuru kriterlerini ve proje koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.

KOSGEB BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

2026 yılı ikinci dönem başvuruları resmen başladı. Destekten yararlanmak isteyen işletmeler, başvurularını KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular için son tarih 30 Haziran 2026 olarak açıklandı. Yetkililer, işletmelerin başvuru sürecini son güne bırakmadan proje kriterlerini dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtiyor.

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