İşletmesini büyütmek isteyene 30 milyon TL destek! KOSGEB 2. dönem başvuruları başladı
KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda üst limit 30 milyon liraya çıkarıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ikinci dönem başvurularının başladığını duyurdu. Yeni dönemde 36 ay vadeli kredi, finansman desteği ve kefalet imkanıyla KOBİ'lerin yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim gücünü ve yatırım kapasitesini artırmayı hedefleyen KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda 2026 yılı ikinci dönem başvuruları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, program kapsamında sağlanan destek üst limitinin 30 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı.
DESTEK ÜST LİİTİ 30 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI
Bakan Kacır, programda yapılan güncellemeye ilişkin açıklamasında, "KOBİ'lerimizin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak önemli bir adım attık. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitini 30 milyon liraya yükselttik. Programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularını başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Program kapsamında işletmelere 36 ay vadeli krediler için 30 milyon liraya kadar finansman imkanı sunulacak. Bunun yanında 20 puanlık finansman desteği ile kefalet desteği de sağlanacak.
36 VADELİ KREDİ VE EK FİNANSMAN AVANTAJI
Yeni dönemde işletmeler yalnızca krediye erişim imkanı elde etmeyecek. KOSGEB tarafından sağlanan finansman desteği sayesinde kredi maliyetlerinin azaltılması da hedefleniyor. Bakan Kacır, "36 ay vadeli kredilerde 30 milyon liraya kadar finansman, 20 puan finansman desteği ve kefalet imkanı sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.
Bu desteklerin özellikle yatırım yapmak isteyen ancak finansmana erişimde zorluk yaşayan KOBİ'ler için önemli bir kaynak oluşturması bekleniyor.