TOKİ'den İstanbul Ankara dahil 45 ilde yeni proje: 343 arsa satışa çıkıyor!
TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 45 ilde toplam 343 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. Konut, ticaret ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar için 48 aya varan vade imkanı sunulurken peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Başvuruların nasıl yapılacağı da netleşti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için yeni bir arsa satış programını duyurdu. Kurum, 45 ilde bulunan toplam 343 arsayı 24-25 Haziran 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
HANGİ TÜR ARSALAR SATIŞA ÇIKACAK?
TOKİ tarafından satışa sunulacak taşınmazlar farklı yatırım alanlarını kapsıyor. Açık artırmada;
- Konut alanları
- Ticaret alanları
- Turizm tesis alanları
- Sağlık alanları
- Tarım arazileri
- Sanayi alanları
- Spor tesis alanları
- Özel eğitim alanları
- Lojistik ve depolama alanları
- Sosyal tesis alanları
- Bağlık alanlar
- Plansız arsalar
yer alacak. Böylece hem bireysel yatırımcılar hem de ticari proje geliştirmek isteyenler için geniş bir seçenek yelpazesi sunulmuş olacak.
TOKİ ARSA SATIŞINDA ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?
Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ödeme planı geliyor. TOKİ, bu satışta alıcılara farklı finansman seçenekleri sunacak. Sunulan ödeme alternatifleri şu şekilde:
|Ödeme Planı
|Vade
|%25 peşinat
|48 ay
|%35 peşinat
|48 ay
Bazı taşınmazlar ise yalnızca peşin ödeme yöntemiyle satışa çıkarılacak. Peşin ödeme yapmayı tercih eden alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.