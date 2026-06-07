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TOKİ'den İstanbul Ankara dahil 45 ilde yeni proje: 343 arsa satışa çıkıyor!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
TOKİ'den İstanbul Ankara dahil 45 ilde yeni proje: 343 arsa satışa çıkıyor!

TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 45 ilde toplam 343 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. Konut, ticaret ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar için 48 aya varan vade imkanı sunulurken peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Başvuruların nasıl yapılacağı da netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için yeni bir arsa satış programını duyurdu. Kurum, 45 ilde bulunan toplam 343 arsayı 24-25 Haziran 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

TOKİ, 45 ildeki 343 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. (Fotoğraf: A Haber)TOKİ, 45 ildeki 343 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. (Fotoğraf: A Haber)

HANGİ TÜR ARSALAR SATIŞA ÇIKACAK?

TOKİ tarafından satışa sunulacak taşınmazlar farklı yatırım alanlarını kapsıyor. Açık artırmada;

  • Konut alanları
  • Ticaret alanları
  • Turizm tesis alanları
  • Sağlık alanları
  • Tarım arazileri
  • Sanayi alanları
  • Spor tesis alanları
  • Özel eğitim alanları
  • Lojistik ve depolama alanları
  • Sosyal tesis alanları
  • Bağlık alanlar
  • Plansız arsalar

yer alacak. Böylece hem bireysel yatırımcılar hem de ticari proje geliştirmek isteyenler için geniş bir seçenek yelpazesi sunulmuş olacak.

Arsa satışlarında 48 aya varan vade imkanı sunulacak (Fotoğraf: A Haber)Arsa satışlarında 48 aya varan vade imkanı sunulacak (Fotoğraf: A Haber)

TOKİ ARSA SATIŞINDA ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ödeme planı geliyor. TOKİ, bu satışta alıcılara farklı finansman seçenekleri sunacak. Sunulan ödeme alternatifleri şu şekilde:

Ödeme Planı Vade
%25 peşinat 48 ay
%35 peşinat 48 ay

Bazı taşınmazlar ise yalnızca peşin ödeme yöntemiyle satışa çıkarılacak. Peşin ödeme yapmayı tercih eden alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.

Arsa satışları 24 ve 25 Haziran tarihlerinde yapılacak (Fotoğraf: A Haber)Arsa satışları 24 ve 25 Haziran tarihlerinde yapılacak (Fotoğraf: A Haber)

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin duyurusuna göre açık artırmalar iki gün sürecek.

  • Tarih: 24-25 Haziran 2026
  • Saat: 10.30

İhaleler eş zamanlı olarak Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Açık artırma adresleri şu şekilde:

  • Ankara İlbank Sosyal Tesisleri
  • TOKİ İstanbul Hizmet Binası

Katılımcılar dilerse salonda fiziki olarak, dilerse internet üzerinden çevrim içi teklif verebilecek.

TOKİ'nin yeni kampanyası 45 ilde yatırım fırsatı sunuyor (Fotoğraf: A Haber)TOKİ'nin yeni kampanyası 45 ilde yatırım fırsatı sunuyor (Fotoğraf: A Haber)

HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI YAPILACAK?

Satış programı kapsamında şu illerde bulunan arsalar yatırımcılarla buluşacak:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, satışa ilişkin tüm detayların kurumun resmi internet sitesi ile açık artırma platformu üzerinden yayımlandığı belirtildi. Ayrıca vatandaşlar 444 84 34 numaralı çağrı merkezinden de bilgi alabilecek.

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