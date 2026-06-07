TOKİ'den İstanbul Ankara dahil 45 ilde yeni proje: 343 arsa satışa çıkıyor!

TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 45 ilde toplam 343 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. Konut, ticaret ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar için 48 aya varan vade imkanı sunulurken peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Başvuruların nasıl yapılacağı da netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için yeni bir arsa satış programını duyurdu. Kurum, 45 ilde bulunan toplam 343 arsayı 24-25 Haziran 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

TOKİ, 45 ildeki 343 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. (Fotoğraf: A Haber) HANGİ TÜR ARSALAR SATIŞA ÇIKACAK? TOKİ tarafından satışa sunulacak taşınmazlar farklı yatırım alanlarını kapsıyor. Açık artırmada; Konut alanları

Ticaret alanları

Turizm tesis alanları

Sağlık alanları

Tarım arazileri

Sanayi alanları

Spor tesis alanları

Özel eğitim alanları

Lojistik ve depolama alanları

Sosyal tesis alanları

Bağlık alanlar

Plansız arsalar yer alacak. Böylece hem bireysel yatırımcılar hem de ticari proje geliştirmek isteyenler için geniş bir seçenek yelpazesi sunulmuş olacak.