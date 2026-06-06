Halkalı-Kapıkule arası 4 saatten 1,5 saate düşüyor! Dev projede test sürüşü gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu



Konuşmasında, Salı günü Gürcistan'ın Ahılkelek şehrinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni'nde üç kardeş ülkenin ortak iradesiyle çok önemli bir adım attıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla BTK Hattı artık daha etkin ve verimli bir şekilde işletilecek. Bu gelişme, Orta Koridor'un kapasitesini artırırken bugün burada Çerkezköy-Kapıkule'de gerçekleştirdiğimiz test sürüşüyle de o zincirin Avrupa ucunu güçlendiriyoruz. Bugün, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en stratejik demiryolu koridorunda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden de işletmeye alarak hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası demiryolu taşımacılık sektörünün hizmetine sunacağız."

Halkalı-Kapıkule hızlı tren rotası (AHABER)



ORTA KORİDOR'UN AVRUPA'YA AÇILAN EN KRİTİK KAPISI



Ulaştırma alanında yapılan büyük projelerin sadece mesafeleri kısaltmadığını dile getiren Bakan Uraloğlu, söz konusu projelerin ülkelerin kaderini, bölgelerin geleceğini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın da tam olarak bu projelerden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor Koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır." şeklinde konuştu.