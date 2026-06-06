Halkalı-Kapıkule arası 4 saatten 1,5 saate düşüyor! Dev projede test sürüşü gerçekleşti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, küresel lojistiğin merkez üssü olma yolunda Türkiye’nin en stratejik demiryolu projelerinden biri olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, sertifikasyon süreçlerini hızla tamamlayarak dev projeyi bu yıl bitmeden vatandaşların ve uluslararası taşımacılık sektörünün hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule Kesimi'nde test sürüşü gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nı test sürüşlerinin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak işletmeye almayı hedeflediklerini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule Kesimi'nde test sürüşü gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Hattın, Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer aldığını ifade eden Uraloğlu, "Yani bu proje, sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir." dedi.