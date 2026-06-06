Kırsalda bereketi artıracak destek: Hibe programında süre uzatıldı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımda üretimi artırmak amacıyla sürdürülen hibe programlarında başvuru sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri desteklerini kapsayan kararla birlikte çiftçilerin derin bir nefes alacağını belirten Bakan Yumaklı, son başvuru tarihinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını söyledi.

Üreticilerin hibe ve desteklerden maksimum düzeyde yararlanabilmesi adına gelen talep doğrultusunda sürenin esnetildiği bildirildi. Tarımsal üretimin güvence altına alınması ve kırsaldaki refahın artırılması noktasında kararlılık mesajı veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsalda bereketi artıracak hibe programlarımızda başvuru süresini uzattık" ifadelerini kullandı.

SON GÜN 30 HAZİRAN! Geleceğin en stratejik alanı olan modern ve tasarruflu sulama sistemleri ile tarımsal sanayi altyapısının güçlendirilmesini hedefleyen projenin takvimi netleşti. Çiftçilere başvuru planlamalarını yapmaları için ek süre tanındığını belirten Bakan Yumaklı, "Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri destekleri için başvurularınızı 30 Haziran 2026'ya kadar yapabilirsiniz" sözleriyle yeni takvimi paylaştı.