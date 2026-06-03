Girişimcilere 30 milyon euroluk destek: Et, süt ve su ürünü tesisleri için başvurular başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli 11. Başvuru Çağrı İlanı'nın yayımlandığını açıkladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırsal kalkınmayı güçlendirmeye ve girişimcileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

"Kırsala bereket, girişimcilere güç olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. 30 milyon euro bütçeli IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı bugün yayımlandı. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması tedbiri kapsamında süt, et, yumurta, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesislerini, süt toplama merkezlerini, soğuk hava depolarını destekleyeceğiz. Üretimin ve üreticinin yüzyılında vatandaşlarımızı desteklerle buluşturarak üretim gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli 11. Başvuru Çağrı İlanı'nın yayımlandığını duyurdu (Foto: AA)

Yeni çağrıyla et, süt, yumurta, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesisleri ile süt toplama merkezleri ve soğuk hava depolarına hibe desteği sağlanacak (Foto: AA)

BAŞVURULAR İÇİN SÜREÇ BAŞLIYOR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında proje başvuruları Türkiye'nin 81 ilinden kabul ediliyor.

30 milyon euro bütçeli çağrı, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbiri kapsamında uygulanacak.

2026'DA 241 MİLYON EUROLUK DESTEK PAKETİ

TKDK'nın 2026 yılı çağrı takvimine göre yıl içerisinde;

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme için 25 milyon euro,

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması için 30 milyon euro,

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için 30 milyon euro,

Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları için 156 milyon euro

olmak üzere toplam 241 milyon euroluk destek sağlanması planlanıyor.

IPARD III NEDİR?

IPARD III Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen kırsal kalkınma programı olarak uygulanıyor. Program kapsamında tarımsal üretim, gıda işleme, kırsal kalkınma ve altyapı yatırımlarına yönelik hibe destekleri sağlanıyor.

IPARD III BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

IPARD III Programı kapsamındaki başvurular Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofisleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecine dair detaylar ile çağrı rehberi TKDK'nın resmi internet sitesi üzerinden takip ediliyor.