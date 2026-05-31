15 yıllık emeğin mahsulü! Bakanlık çiftçiye müjdeyi verdi, 39 yeni çeşit tarıma kazandırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı itibarıyla 17 farklı türde 39 yeni tarla bitkisi çeşidinin tescil edildiğini duyurdu. Yeni çeşitlerin çiftçilerin kullanımına sunulacağını belirten Yumaklı, "Bir çeşidin tescil edilmesi klasik ıslah yöntemleriyle yaklaşık 10 ila 15 yıl arasında sürebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 17 farklı türde 39 yeni tarla bitkisi çeşidinin tescil edildiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, bakanlık olarak tohumculuk ve AR-GE çalışmalarına özel önem verdiklerini belirterek, çiftçilere en kaliteli üretim materyalini ulaştırmayı ve tüketicilere güvenli gıda arzı sağlamayı öncelikli hedef olarak gördüklerini ifade etti.

Tohum geliştirme çalışmalarının yoğun emek, bilgi ve tecrübe gerektirdiğine dikkat çeken Yumaklı, "Bir çeşidin tescil edilmesi klasik ıslah yöntemleriyle yaklaşık 10 ila 15 yıl arasında sürebilmektedir. Bu çeşitlerin tamamı uzun yıllara yayılan çalışmaların ve sabırla yürütülen ıslah süreçlerinin bir sonucu olarak ülkemiz tarımına kazandırılmıştır" dedi.

17 FARKLI TÜRDE 39 YENİ ÇEŞİT Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından 2026 yılında tescil edilen çeşitler arasında 15 ayçiçeği ve 5 ekmeklik buğday çeşidi öne çıktı.

Bunun yanı sıra ikişer adet haşhaş, nohut, pamuk ve yer fıstığı ile birer adet anason, arpa, aspir, Aydın salebi, çeltik, korunga, makarnalık buğday, Muğla salebi, patates, soya ve tütün çeşidi milli tarıma kazandırıldı Böylece toplam 39 yeni çeşit çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere tescil edilmiş oldu.