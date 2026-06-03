ABD'de akaryakıt fiyatları uçuşa geçti: Motorinde yüzde 60, benzinde yüzde 42'yi aşan dev artış

Bir galon benzinin ortalama fiyatı Mayıs 2025'te 3,15 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Verilere göre ülkede benzinin ortalama fiyatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artarak galon başına 4,48 dolara yükseldi.

Mayıs ayında benzinin ortalama fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artarken, motorinde yıllık artış yüzde 60'a ulaştı

BENZİN FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Benzin fiyatlarındaki yükseliş yalnızca yıllık bazda değil aylık bazda da dikkat çekti.

Mayıs ayında benzinin ortalama fiyatı, nisan ayına göre yüzde 9,2 artış gösterdi.

Enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin pompa fiyatlarına yansımayı sürdürdüğü belirtiliyor.

MOTORİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 60'A ULAŞTI

ABD'de motorin fiyatları da yükselişini sürdürdü.

Motorinin ortalama fiyatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 artarak galon başına 5,60 dolara çıktı.

Mayıs 2025'te motorinin ortalama galon fiyatı 3,50 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Motorin fiyatı, bu yılın nisan ayına göre ise yüzde 1,8 yükseldi.