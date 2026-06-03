ABD'de akaryakıt fiyatları uçuşa geçti: Motorinde yüzde 60, benzinde yüzde 42'yi aşan dev artış
ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor. Mayıs ayında benzinin ortalama fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artarken, motorinde yıllık artış yüzde 60'a ulaştı. Açıklanan veriler, enerji maliyetlerindeki yükselişin pompa fiyatlarına güçlü şekilde yansıdığını ortaya koydu.
ABD Ulaştırma İstatistikleri Bürosu, Mayıs 2026 dönemine ilişkin motor yakıtı fiyat verilerini açıkladı.
Verilere göre ülkede benzinin ortalama fiyatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artarak galon başına 4,48 dolara yükseldi.
Bir galon benzinin ortalama fiyatı Mayıs 2025'te 3,15 dolar seviyesinde bulunuyordu.
BENZİN FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ
Benzin fiyatlarındaki yükseliş yalnızca yıllık bazda değil aylık bazda da dikkat çekti.
Mayıs ayında benzinin ortalama fiyatı, nisan ayına göre yüzde 9,2 artış gösterdi.
Enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin pompa fiyatlarına yansımayı sürdürdüğü belirtiliyor.
MOTORİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 60'A ULAŞTI
ABD'de motorin fiyatları da yükselişini sürdürdü.
Motorinin ortalama fiyatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 artarak galon başına 5,60 dolara çıktı.
Mayıs 2025'te motorinin ortalama galon fiyatı 3,50 dolar seviyesinde bulunuyordu.
Motorin fiyatı, bu yılın nisan ayına göre ise yüzde 1,8 yükseldi.
FİYATLAR SON BİR YILDA SERT YÜKSELDİ
Açıklanan verilere göre mayıs ayında:
- Benzinin ortalama fiyatı: 4,48 dolar/galon
- Benzindeki yıllık artış: %42,2
- Benzindeki aylık artış: %9,2
- Motorinin ortalama fiyatı: 5,60 dolar/galon
- Motorindeki yıllık artış: %60
- Motorindeki aylık artış: %1,8
olarak kayıtlara geçti.
ABD'de enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon ve tüketici harcamaları üzerindeki etkileri yakından izlenmeye devam ediyor.