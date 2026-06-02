TÜİK verileri açıkladı: 2025'te parayı en çok neye harcadık?

Türkiye’de hane halklarının tüketim harcamalarında en yüksek payı yüzde 29,3 ile konut ve kira oluşturdu. TÜİK’in 2025 verilerine göre ulaştırma harcamaları ikinci sırada yer alırken gelir grupları ve hane büyüklüklerine göre harcama tercihleri dikkat çekici farklılıklar gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Hane Halkı Tüketim Harcaması İstatistikleri'ni yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre, hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarında en yüksek pay konut ve kira harcamalarına ayrılırken, ulaştırma ve gıda harcamaları da bütçede önemli yer tuttu. Veriler, gelir düzeyi, gelir kaynağı ve hane büyüklüğüne göre harcama dağılımlarını da ortaya koydu.

(Fotoğraf: A Haber) BÜTÇENİN EN BÜYÜK KALEMİ KONUT TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek pay yüzde 29,3 ile konut ve kiraya ait oldu. Konut ve kirayı yüzde 20,5 ile ulaştırma, yüzde 17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları takip etti. Tüketim harcamalarında en yüksek paya sahip kalemler Harcama Kalemi Pay (%) Konut ve kira 29,3 Ulaştırma 20,5 Gıda ve alkolsüz içecekler 17,3 Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlar ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,8 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,2 ile sağlık harcamaları olarak kaydedildi.