TÜİK verileri açıkladı: 2025'te parayı en çok neye harcadık?
Türkiye’de hane halklarının tüketim harcamalarında en yüksek payı yüzde 29,3 ile konut ve kira oluşturdu. TÜİK’in 2025 verilerine göre ulaştırma harcamaları ikinci sırada yer alırken gelir grupları ve hane büyüklüklerine göre harcama tercihleri dikkat çekici farklılıklar gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Hane Halkı Tüketim Harcaması İstatistikleri'ni yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre, hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarında en yüksek pay konut ve kira harcamalarına ayrılırken, ulaştırma ve gıda harcamaları da bütçede önemli yer tuttu. Veriler, gelir düzeyi, gelir kaynağı ve hane büyüklüğüne göre harcama dağılımlarını da ortaya koydu.
BÜTÇENİN EN BÜYÜK KALEMİ KONUT
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek pay yüzde 29,3 ile konut ve kiraya ait oldu. Konut ve kirayı yüzde 20,5 ile ulaştırma, yüzde 17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları takip etti.
Tüketim harcamalarında en yüksek paya sahip kalemler
|Harcama Kalemi
|Pay (%)
|Konut ve kira
|29,3
|Ulaştırma
|20,5
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|17,3
Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlar ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,8 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,2 ile sağlık harcamaları olarak kaydedildi.
GELİR ARTTIKÇA ULAŞTIRMA HARCAMALARI YÜKSELİYOR
Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar incelendiğinde, en yüksek gelir grubunda yer alan hane halklarının harcamalarında konut ve kira yüzde 25,7, ulaştırma yüzde 25 ve gıda ile alkolsüz içecekler yüzde 12,4 pay aldı.
En düşük gelir grubundaki hanelerde ise konut ve kira harcamalarının payı yüzde 38,7, gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 29,2, ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 8,6 olarak belirlendi. Araştırma sonuçlarına göre, yüksek gelir grubundaki hanelerin ulaştırma harcamalarına ayırdığı pay, düşük gelir grubundaki hanelere göre üç katın üzerinde gerçekleşti.
GELİR GRUPLARINA GÖRE HARCAMA TERCİHLERİ FARKLILAŞTI
Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar incelendiğinde, en yüksek gelir grubunda yer alan hane halklarının harcamalarında konut ve kira yüzde 25,7, ulaştırma yüzde 25 ve gıda ile alkolsüz içecekler yüzde 12,4 pay aldı.
En düşük gelir grubundaki hanelerde ise konut ve kira harcamalarının payı yüzde 38,7, gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 29,2, ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 8,6 olarak belirlendi.