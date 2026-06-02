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TÜİK verileri açıkladı: 2025'te parayı en çok neye harcadık?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
TÜİK verileri açıkladı: 2025'te parayı en çok neye harcadık?

Türkiye’de hane halklarının tüketim harcamalarında en yüksek payı yüzde 29,3 ile konut ve kira oluşturdu. TÜİK’in 2025 verilerine göre ulaştırma harcamaları ikinci sırada yer alırken gelir grupları ve hane büyüklüklerine göre harcama tercihleri dikkat çekici farklılıklar gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Hane Halkı Tüketim Harcaması İstatistikleri'ni yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre, hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarında en yüksek pay konut ve kira harcamalarına ayrılırken, ulaştırma ve gıda harcamaları da bütçede önemli yer tuttu. Veriler, gelir düzeyi, gelir kaynağı ve hane büyüklüğüne göre harcama dağılımlarını da ortaya koydu.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

BÜTÇENİN EN BÜYÜK KALEMİ KONUT

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek pay yüzde 29,3 ile konut ve kiraya ait oldu. Konut ve kirayı yüzde 20,5 ile ulaştırma, yüzde 17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları takip etti.

Tüketim harcamalarında en yüksek paya sahip kalemler

Harcama Kalemi Pay (%)
Konut ve kira 29,3
Ulaştırma 20,5
Gıda ve alkolsüz içecekler 17,3

Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlar ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,8 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,2 ile sağlık harcamaları olarak kaydedildi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

GELİR ARTTIKÇA ULAŞTIRMA HARCAMALARI YÜKSELİYOR

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar incelendiğinde, en yüksek gelir grubunda yer alan hane halklarının harcamalarında konut ve kira yüzde 25,7, ulaştırma yüzde 25 ve gıda ile alkolsüz içecekler yüzde 12,4 pay aldı.

En düşük gelir grubundaki hanelerde ise konut ve kira harcamalarının payı yüzde 38,7, gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 29,2, ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 8,6 olarak belirlendi. Araştırma sonuçlarına göre, yüksek gelir grubundaki hanelerin ulaştırma harcamalarına ayırdığı pay, düşük gelir grubundaki hanelere göre üç katın üzerinde gerçekleşti.

GELİR GRUPLARINA GÖRE HARCAMA TERCİHLERİ FARKLILAŞTI

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar incelendiğinde, en yüksek gelir grubunda yer alan hane halklarının harcamalarında konut ve kira yüzde 25,7, ulaştırma yüzde 25 ve gıda ile alkolsüz içecekler yüzde 12,4 pay aldı.

En düşük gelir grubundaki hanelerde ise konut ve kira harcamalarının payı yüzde 38,7, gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 29,2, ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 8,6 olarak belirlendi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

GELİR KAYNAĞI HARCAMA DAĞILIMINI ETKİLEDİ

Temel gelir kaynağı maaş, ücret veya yevmiye olan haneler, tüketim harcamalarının yüzde 26,4'ünü konut ve kiraya ayırdı. Bu grupta ulaştırma harcamalarının payı yüzde 21,9, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı ise yüzde 16 oldu.

Müteşebbis geliri bulunan hanelerde ise konut ve kira harcamalarının payı yüzde 25,5 olarak hesaplanırken, ulaştırma harcamalarının payı yüzde 25,9, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı ise yüzde 17 olarak kayıtlara geçti.

HANE BÜYÜKLÜĞÜ ARTTIKÇA HARCAMA DAĞILIMI DEĞİŞİYOR

Hane halkı büyüklüğüne göre yapılan değerlendirmede, tek kişilik hanelerin tüketim harcamalarının yüzde 41'ini konut ve kira oluşturdu. Bu grupta gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 14,3, ulaştırmaya ise yüzde 14,4 pay ayrıldı.

Altı ve daha fazla kişinin yaşadığı hanelerde ise gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yüzde 23,7 ile ilk sırada yer aldı. Bu grubu yüzde 22,4 ile konut ve kira, yüzde 18,1 ile ulaştırma harcamaları izledi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

EN FAZLA İSRAF EDİLEN ÜRÜN GRUBU BELLİ OLDU

Araştırmada hane halklarının en fazla israf ettiği gıda grupları da yer aldı. Buna göre en yüksek israf oranı yüzde 39,7 ile taze meyve ve sebzelerde görüldü. Taze meyve ve sebzeleri yüzde 32,5 ile ekmek, yüzde 15,1 ile süt ve süt ürünleri takip etti.

En fazla israf edilen gıda grupları

Gıda Grubu Pay (%)
Taze meyve ve sebze 39,7
Ekmek 32,5
Süt ve süt ürünleri 15,1
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