Çip teknolojisinde milli hamle hazırlığı! Tek merkezden koordine edilecek
Kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Türkiye, çip üretiminde bugüne kadarki en kapsamlı adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezlerini bir araya getirecek Ulusal Çip Konsorsiyumu ile güçlü bir yerli üretim ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.
ABD, Çin ve Avrupa Birliği milyarlarca dolarlık yatırımlarla çip üretim kapasitelerini artırırken, ülkeler kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltacak adımlar atıyor. Türkiye de bu kapsamda çip alanında bugüne kadarki en kapsamlı hamlelerinden birine hazırlanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2030 Stratejisinde yer alan Ulusal Çip Konsorsiyumu, kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezlerini aynı çatı altında buluşturacak. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre, konsorsiyum ile Türkiye'nin çip teknolojilerindeki mevcut bilgi birikiminin tek merkezden koordine edilmesi ve güçlü bir üretim ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.
YERLİ KAPASİTEYİ ARTIRACAK
Konsorsiyumun temel amacı, çip tasarımından üretime, paketlemeden test süreçlerine kadar uzanan kritik aşamaların Türkiye'de gerçekleştirilmesini sağlamak. Böylece savunma sanayisi, otomotiv, haberleşme, enerji ve yapay zekâ teknolojileri gibi stratejik alanlarda kullanılan çiplerde yerli kapasitenin artırılması planlanıyor. Çip teknolojileri, enerji ve savunma sistemleri kadar stratejik hale gelirken, yerli üretim kabiliyetinin artırılması ile Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından önemli bir adım.