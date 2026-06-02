Çip teknolojisinde milli hamle hazırlığı! Tek merkezden koordine edilecek

Kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Türkiye, çip üretiminde bugüne kadarki en kapsamlı adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezlerini bir araya getirecek Ulusal Çip Konsorsiyumu ile güçlü bir yerli üretim ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.

ABD, Çin ve Avrupa Birliği milyarlarca dolarlık yatırımlarla çip üretim kapasitelerini artırırken, ülkeler kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltacak adımlar atıyor. Türkiye de bu kapsamda çip alanında bugüne kadarki en kapsamlı hamlelerinden birine hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2030 Stratejisinde yer alan Ulusal Çip Konsorsiyumu, kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezlerini aynı çatı altında buluşturacak. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre, konsorsiyum ile Türkiye'nin çip teknolojilerindeki mevcut bilgi birikiminin tek merkezden koordine edilmesi ve güçlü bir üretim ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.